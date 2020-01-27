‘2020 yılını küçükbaş hayvancılık yılı ilan ediyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye'de et açığının dengelenmesi ve tüketimin artması için küçükbaş hayvancılığın üretim bandının gelişmesi gerektiğini belirterek, "2020 yılını küçükbaş hayvancılık yılı ilan ettik. Bizim otlaklarımızın tamamı küçükbaş hayvancılığın artması için müsait durumdadır. 11 ay hiç yem yedirmeden kuzuyu besleyebileceğiniz alanlar var. Elimizde böyle bir imkân varken bunu çok iyi kullanmamız lazım. İmkânları iyi kullanabilirsek ilk sene 50 bin ton ikinci sene 100 bin ton üçüncü sene 150 bin ton et üretim fazlalığı oluşturabiliriz" dedi.