30 bin Çinli şubatta gelmeyecek

Çin'in Vuhan kentinden çıkan Koronavirüsü'nün hızla yayılması nedeniyle Çin Hükümeti şehri karantina altına alsa da virüsün yayılmasına engel olamadı. Çin Yeni Yılı olması nedeniyle milyonlarca Çinli'nin dünyanın farklı noktalarına tatile gitmesi, virüsün farklı bölgelerde de görülmesine neden oldu. ABD, Avrupa, Asya'da da görülen virüsün dünyaya yayılmasından endişe edilirken Çin Hükümeti dün yeni bir karara imza attı. Bu karara göre Çin'den yurtdışına yönelik tüm turlar iptal edildi. Avrupa, ABD, Asya, Afrika dahil her kıtaya yönelik turları yasaklayan hükümet, virüsün yayılmasını önlemeye çalışıyor. Kararla Çinli turistler 27 Ocak'tan itibaren 1 ay boyunca yurtdışına çıkmayacak. Virüs için tedavi bulunamazsa karar bir ay daha uzatılacak. Kararla birlikte şubat ayında Türkiye turları da iptal edildi. Şubatta 30 bin Çinli bekleyen turizmciler, karardan en çok Kapadokya bölgesinin etkileneceğini belirtiyor. İptal kararıyla yaklaşık 30 milyon dolarlık bir zararın oluşacağını anlatan turizmciler, bu durumun olağanüstü hal kapsamına girmesinden dolayı Çin Hükümeti'nin zararı ödemeyeceğini anlatıyor.Çin'den gelen turistin yüzde 80'ini getiren Dorak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, kararla birlikte şubat ayında beklenen 30 bin Çinli turistin Türkiye'ye yönelik tüm rezervasyonlarının iptal edildiğini söyledi. Bir Çinli turistin ortalama 1000 dolar harcadığını anlatan Körükçü, "İptal kararıyla birlikte yaklaşık 30 milyon dolarlık gelir kaybı yaşanır" dedi. Körükçü, şöyle konuştu: "Çok tehlikeli bir virüs. Ancak buraya Çinli geldiği için endişe eden Avrupalı turistler vardı. Otellere Çinli turist var mı diye soranlar oluyordu. Artık onlar daha rahat gelecekler."KAPADOKYA Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, kararın en çok bölgeyi etkileyeceğini söyledi. Dinler, "Bölgede otel doluluğunun yüzde 50'si Çinli turistle sağlanıyordu. Bu dönemde özellikle Çin Yeni Yılı olması nedeniyle yoğun bir ilgi vardı. Şimdiye kadar herhangi bir vaka görülmedi" dedi.

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