Dönüşüm için destekler artırıldı

Kentsel dönüşüm seferberliği Türkiye geneline yayılırken hükümet, terör kadar tehlikeli olan deprem gerçeği nedeniyle çalışmalarını hızlandırdı. Belirlenen yol haritası ve eylem planı çerçevesinde 20 yılda 6.7 milyon konut kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Her yıl 300 bin konutun yenilenmesi planlanırken, İstanbul'da acil 1.500 konutun dönüşmesi gerekiyor. Ancak kentsel dönüşüm sürecinde oluşacak masraflar birçok vatandaşı zor duruma sokuyor. Bu nedenle evini dönüştürmek isteyenlere hükümet kira ve yardımından yenileme kredisine kadar pek çok destek veriyor. İşte vatandaşa sunulan destekler:Riskli alanların ve yapıların kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilmesi için başlatılan çalışmalarda 18 ay boyunca kira desteği sunuluyor. Eğer bakanlık tarafından ilan edilen riskli ve rezerv yapı alanlarında dönüşüm yapılıyorsa, bu süre 36 aya kadar da çıkabiliyor. Bugüne kadar vatandaşa 687 milyon TL riskli alan kira yardımı, 3 milyar 207 milyon riskli yapı kira yardımı olmak üzere toplamda 3 milyar 894 milyon kira yardımı yapıldı.Kentsel dönüşüm için kredi çekenlere faiz desteği de sunuluyor. Kira yardımı alan vatandaşlar ise faiz desteğinden yararlanamıyor. 16 bankanın verdiği destek kapsamında bağımsız bölüm başına en fazla 100 bin lira kredi kullanılabiliyor. Hükümet tarafından hak sahiplerinin bankalardan kullandıkları kredilere 128 milyon TL faiz desteği sağlandı.Kiracılara, 18 ay kira desteği verilmiyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kiracı olduğu ev ya da işyerinden ayrılmak zorunda kalanlara, bir kereye mahsus taşınma yardımı veriliyor. Taşınma yardımı kiracılar için illere göre 1.430 lira ile 2.300 lira arasında değişiyor. Sınırlı ayni hak sahipleri için 3 bin 575 ila 5 bin 750 lira arasında değişiklik gösteriyor.KENTSEL dönüşüm kapsamında ülke çapında 767 milyon TL tutarında kamulaştırma yapıldı. Ayrıca TOKİ, İLBANK ve belediyelere, proje karşılığı olarak 7 milyar 946 milyon TL aktarılarak 663 milyon TL tutarında hizmet alındı. Toplam 13 milyar 398 milyon TL bedel, bakanlık tarafından karşılandı.

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