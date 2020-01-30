KOBİ’ler ‘e-fatura’ dönemine hazır

BUGÜN NELER OLDU

Yeni yıl itibarıyla kesilen 5 bin TL ve üzeri faturalara, e-Belge portalı üzerinden e-Arşiv faturası kesilmesi zorunluluğu getirildi. 22 Ocak itibariyle e-Dönüşüm'e kayıtlı mükellef sayısı e-Fatura'da 207 bin 858, e-Arşiv'de 178 bin 288, e-İrsaliye'de 12 bin 201, e-SMMM'de 11 bin 13, e-Müstahsil'de 10 bin 793, e-Bilet'de ise 35 olarak hesaplandı. YSM Bulut Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yazıcı, KOBİ'ler için dijitalleşmenin külfet gibi göründüğünü ancak bu uygulama ile maliye sisteminin kolaylaştığını söyledi.Yazıcı, "KOBİ'ler için dijitalleşme külfet gibi görünüyor ancak bu uygulama ile maliye sistemi kolaylaştı. Firmaların gelir gider tablosunu takip etme imkanı çok daha kolaylaşacak. Yazılımımız ile hem fatura kesip hem de hesapların kontrolü sağlanabilecek. Bununla birlikte platformumuzdaki yazılımlar sayesinde cep telefonlarından dahi e-fatura kesebilecekler" dedi.