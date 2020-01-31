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CHP'li 'un skandal açıklamalarına Savunma Sanayi Başkanı'ndan sert cevap!

" nedir, prototip nedir? Gidip güzelce derslerine çalışsınlar ondan sonra bizimle muhatap olsunlar."

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 31.1.2020 11:53 ABONE OL
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: (CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Özkoç'un Altay tankı projesinin iptaline yönelik yaptığı açıklama) Biz yaptığımızın her işin arkasındayız. İhalemizi son derece şeffaf ve açık bir şekilde yaptık. Beyefendi bildiğini yapsın, buyursun. Siyasi polemiğe hiç girmek istemiyoruz. Savunma sanayinde onlarca proje ve ihale yapılıyor. Her projenin kendine göre şartları, başlangıç koşulları var. Altay tankı nedir, prototip nedir? Gidip güzelce derslerine çalışsınlar ondan sonra bizimle muhatap olsunlar."

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CHP'li Engin Özkoç'un skandal açıklamalarına Savunma Sanayi Başkanı'ndan sert cevap!
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