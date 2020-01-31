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yattı mı? 2020 Tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

2020 tediye ödeme tarihleri ve diğer tüm detaylar, 'de yayınlandıktan sonra vatandaşlar için merak konusu oldu. ne zaman yapılacak sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini alırken, kaç taksitte yatırılacağı da kamu işçilerince araştırılıyor. Peki, tediye ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak ve kaç para ödenecek? Haberimizde 2020 ilave tediye ödemeleri 1. Taksit ödemesi ve ödeme tarihleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. İşte taksitler halinde ödenecek ilave tediye ödeme miktarı ve Ocak, Mayıs ve Ağustos aylarında hesaplara geçeceği günler...

Giriş Tarihi: 31.1.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 12:40 ABONE OL
Tediye ödemeleri yattı mı? 2020 Tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Kamu işçilerine yapılan tediye ödemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir beklenen tarihleri resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre tediye ödemeleri taksit olarak ödenecek ve ödemeler Resmi Gazete'de belirtilen tediye ödeme tarihleri içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, tediye ödemesi için hangi tarihler kararlaştırıldı? İşte yayımlanan sayısına göre tediye ödemeleri hakkında bilgiler ve ödemenin yapılacağı tarihler…

2020 TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödenecek. İşte yayımlanan tüm taksit tarihleri ve ödenecek para miktarları...

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