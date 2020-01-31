Tediye ödemeleri yattı mı? 2020 Tediye ödemeleri ne zaman ödenecek?

Kamu işçilerine yapılan tediye ödemesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir beklenen tediye ödemeleri tarihleri resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre tediye ödemeleri taksit olarak ödenecek ve ödemeler Resmi Gazete'de belirtilen tediye ödeme tarihleri içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, tediye ödemesi için hangi tarihler kararlaştırıldı? İşte yayımlanan Resmi Gazete sayısına göre tediye ödemeleri hakkında bilgiler ve ödemenin yapılacağı tarihler…

2020 TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kamu işçilerine yapılacak olan ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, birinci tediyenin 13 günlük ilk taksiti 31 Ocak'ta ödenecek. İşte yayımlanan tüm taksit tarihleri ve ödenecek para miktarları...