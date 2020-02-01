Binanızı güçlendirin!

Türkıye'de 6.5 milyon konutun acil dönüşmesi gerekiyor. Bu konutları yıkıp yeniden inşa etmek için ciddi bir kaynak ve zaman gerekiyor. Binayı yeniden inşa etmeye göre daha ucuz ve hızlı yapılan güçlendirme seçeneği unutuluyor. Binanın yeniden inşası en az bir yıl sürerken, güçlendirme en fazla 4 ayda yapılıyor. Hem de güçlendirilen bina, yıkılıp yeniden yapılan yapı kadar sağlam oluyor.Bina güçlendirmek için öncelikle riskli yapı tespiti yaptırmak gerekiyor. Riskli yapı tespitini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlar yapıyor. Bu kuruluşlara bakanlığın "altyapi.csb. gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar" sitesinden il il arama yaparak ulaşmak münkün. Binanın testleri yapıldıktan sonra herhangi bir risk görülürse süreç başlıyor.Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı tespiti yapıldığında kat maliklerinin, yıkım yerine güçlendirme talep etme hakkı var. Bu durumda, tebliğ edilen 60 günlük süre içinde ev sahiplerince, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğu tespit ettirilmeli. 4/5 çoğunluk ile güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekiyorDEVLET 50 bin liraya kadar bina güçlendirme kredisi sunuyor. Binadaki her bağımsız bölüm için ayrı ayrı en fazla 50 bin lira kredi kullandırılıyor. 120 ay vadeli yüzde 4 faizli krediye devlet destek sağlıyor. Kredinin 2 yıl ödemesiz dönemi de bulunuyor. Bakanlık ile protokol imzalayan bankalar şöyle: "Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Halkbank, ING, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası."BINAYI güçlendirmenin maliyeti o binanın büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Örneğin 5 katlı, her katında iki daire olan bir binanın güçlendirme projesi maliyeti yaklaşık 7 bin ile 15 bin lira, güçlendirme uygulaması maliyeti ise 50 bin lira ile 80 bin lira arasında değişiyor. Güçlendirme maliyeti, yıkılıp yeniden yapılma maliyetinin yüzde 40'ını geçmiyorsa uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

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