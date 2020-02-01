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Otomobil sahipleri dikkat! Ücret isteyene kanmayın

tarafından, ücretsiz olarak alınabilen randevusu için telefonla veya bazı internet siteleri aracılığıyla ücret talep eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Araç sahiplerinin muayene öncesinde araca ait MTV borcu, trafik para cezası, OGS/HGS geçiş ücreti cezası ve trafik sigortası sorgulaması yapması gerekiyor. Aydınlatma, lastik, fren gibi aksamlar, sürekli kullanılan ve zaman içinde yıpranabilen aksamların, araç muayenesi sırasında o anlık kontrolleri gerçekleştiriliyor.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.2.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 11:21 ABONE OL
Otomobil sahipleri dikkat! Ücret isteyene kanmayın

, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde periyodik hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan TÜVTÜRK'ten edindiği bilgilere göre, Türkiye genelindeki araç sahiplerinin, araç muayene hizmeti ile ilgili dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor.

Buna göre, bir kişi bir ay içerisinde ruhsat sahibi olmadığı sadece bir şahıs bir de şirket aracı getirebilirken, daha fazla araç için vekaletname isteniyor. Ruhsat sahibi araç getirilmesi ile ilgili ise herhangi bir sınırlandırma bulunmuyor.

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Otomobil sahipleri dikkat! Ücret isteyene kanmayın
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