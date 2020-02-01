Yerli ve milli Gökbey helikopteri için teslimat tarihi belli oldu!

Türkiye son dönemde uzay, havacılık ve savunma sanayi konusunda attığı adımlarla Dünya sahnesinde yerini alıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayinin( TUSAŞ) hedeflerini ve son gelişmelerini TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil A Haber'e anlattı. %43 büyüme yaşandığını belirten Kotil, rüzgar tüneli yatırımının da devam ettiğine değindi.

Yerli ve milli Gökbey helikopteri için ilk teslimat: 29 Ekim 2021 | Video

6 Eylül 2018 yılında ilk kez gökyüzünde gördüğümüz yerli ve milli Gökbey helikopterinin de, 29 Ekim 2021'de ilk teslimatının yapılacağı bildirildi.

"ATAK 2 TAARRUZ HELİKOPTERİMİZİN İLK UÇUŞUNA 3 YIL KALDI"

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil: "Bir uçağı veya helikopteri yaptığınız zaman birkaç yıl test etmeniz gerekiyor. Şuan bu şirkette bulunan 6 adet helikopter projesi var. Buna ek olarak pratikte Atak isminde bir savaş helikopteri de yapmış bulunuyoruz. Bu helikopterin topunu yerli yapmak için bir şirket kurduk ve orda Türk topu yapılıyor. Eğer bütün vakıf şirketlerimiz olmasaydı TUSAŞ'ın kendi başına hiçbir değeri olmazdı. Bu yüzden bütün bu şirketlerin beraber olması bir sinerji oluşturuyor ve her birimiz paslaşarak ortaya güzel bir ürün koyuyoruz. Otomobili yaparken 1 saat vakit ayırıyorken helikopterde 10 saat harcıyorsunuz. Kullanılan yazılımlar ve analizlerde aynı şekilde oluyor. Bu yüzden mühendislerimiz çok hassas çalışıyor. Atak 2 ağır sınıf taarruz helikopterimizin ise ilk uçuşuna 3 yılımız kaldı, ondan sonrada testini bitirip teslim edeceğiz." ifadelerinde bulundu.

İŞTE GÖKLERİN YERLİ VE MİLLİ BEYEFENDİSİ ‘GÖKBEY’