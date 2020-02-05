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'den ithal edilen o ürünler için rahatlatan açıklama

’deki piyasasının yaklaşık yüzde 65’ini, son zamanlarda korona virüsüyle boğuşan ’den gelen ürünler oluşturuyor. Ebeveynlerin, Çin’den ithal edilen oyuncakları gönül rahatlığı ile alabileceğini belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubundan İZTO Meclis Üyesi Adil Özyiğit, "Türkiye’de çok ciddi bir denetim sistemimiz var. Sadece oyuncak değil, gelen her mal, akredite olmuş laboratuvarlarda teste gidiyor. 32 yılımı bu sektörde geçirmiş iş adamı olarak çok net söylüyorum; virüsle alakalı veya virüsün dışında hiçbir tehlike yok. Milyonda bir bile risk yok" dedi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 11:11 ABONE OL
Çin'den ithal edilen o ürünler için rahatlatan açıklama

'deki sektörü, dünya genelinde olduğu gibi özellikle yüksek teknolojili ürünleri 'den ithal ediyor. Ancak Çin'de ortaya çıkan korona virüsü, ithal edilen ürünlerle ilgili bazı soruları da beraberinde getirdi. Çin'in, Türkiye'deki oyuncak piyasasının yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu, Çin'deki virüsün ithalatı etkilemeyeceğini ifade eden İZTO Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubundan İZTO Meclis Üyesi Adil Özyiğit, ülkeden getirilen ürünlerde herhangi bir virüs tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

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Çin'den ithal edilen o ürünler için rahatlatan açıklama
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