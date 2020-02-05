Çin'den ithal edilen o ürünler için rahatlatan açıklama

Türkiye'deki oyuncak sektörü, dünya genelinde olduğu gibi özellikle yüksek teknolojili ürünleri Çin'den ithal ediyor. Ancak Çin'de ortaya çıkan korona virüsü, ithal edilen ürünlerle ilgili bazı soruları da beraberinde getirdi. Çin'in, Türkiye'deki oyuncak piyasasının yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu, Çin'deki virüsün ithalatı etkilemeyeceğini ifade eden İZTO Kitap, Kırtasiye, Büro Makineleri ve Oyuncak Grubundan İZTO Meclis Üyesi Adil Özyiğit, ülkeden getirilen ürünlerde herhangi bir virüs tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

