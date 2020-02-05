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Son dakika: ’ndeki teknesi davasında yeni karar!

Son dakika haberi: ’ndeki tarihi ekmek tekneleriyle ilgili karar verildi. Balıkçıların tahliyesine ilişkin davada mahkeme, 3 nolu teknesinin kira sözleşmesinin devam ettiğine hükmederek, tahliye kararının durdurulmasına karar verdi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 5.2.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 12:41 ABONE OL
Son dakika: Eminönü’ndeki balıkçı teknesi davasında yeni karar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü'ndeki balıkçıların 1 Kasım'da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti.

Bu kararın ardından teknelerdeki balıkçılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı. 1 ve 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.

TAHLİYE KARARININ DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

Davası reddedilen 3 nolu balıkçı teknesi, 9. Sulh Hukuk Mahkemesine yeniden dava açtı. Dava geçtiğimiz gün karara bağlandı.

İstanbul 9. Sulh Ceza Mahkemesince görülen duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada balıkçı teknesinin avukatı tahliyenin durdurulmasını talep ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatı davanın reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti kira sözleşmesinin devam ettiğine hükmederek, tahliye kararının durdurulmasına karar verdi.

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Son dakika: Eminönü’ndeki balıkçı teknesi davasında yeni karar!
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