Katma değerin kimyası değişti

2019'u ihracatta rekorla tamamlayan kimya sektörünün performansı yükseliyor. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, Ocak 2020'de kimya sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.6 artışla 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tüm sektörler arasında en fazla ülkeye ihracat yapan sektör olarak da öne çıkan kimya, ocakta 199 ülke ve bölgeye yaptığı ihracatla birinci oldu.İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, şöyle dedi: "Kimya sektörümüz 2019 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırarak büyük bir başarıya imza attı. Geçen yılı 20.6 milyar dolarlık ihracatla, otomotiv sektöründen sonra en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör olarak tamamladı. Sektörümüzün stratejik önemi her geçen gün artmaya devam ediyor. Kimya sektörü olarak Türkiye'nin ekonomisine yaptığımız katkının bilincinde olarak var gücümüzle çalışıyoruz."Bu yıl da hedeflere ulaşmak için İKMİB olarak yeni projelerle ihracatçıların yanında olmaya devam edeceklerini anlatan Adil Pelister, "Bu kapsamda, Kimya Teknoloji Merkezi, Uluslararası Kimya Olimpiyatları, Kimya Zirvesi projelerimizi hayata geçireceğiz. Bununla birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız 17 milli katılım organizasyonu, 5 sektörel ticaret heyeti, 7 alım heyeti, çalıştaylar, Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği, ödül töreni, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) proje faaliyetleri, fuar ziyaretleri, 5 URGE heyeti organizasyonları ile farklı eğitim, işbirlikleri ve projelerimizle ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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