2020 EFT ve havale ücretleri açıklandı; EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?

Bankacılık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar 2020 EFT ve havale ücretlerini merak ediyor. BDDK ve Merkez Bankası tarafından alınan karar doğrultusunda havale ve EFT ücretlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda maliyeti azaltan karar Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Hemen hemen her gün EFT ve havale yapan vatandaşlar yeni ücretleri araştırmaya başladı. BDDK ve TCMB'nin söz konusu düzenlemeleri, 1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Peki 2020 EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?

2020 EFT VE HAVALE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? TCMB VE BDDK AÇIKLADI

Yeni düzenlemeye göre EFT ve havale ücretleri değişmiş oldu. Haberimizde, BDDK ve TCMB tarafından açıklanan 2020 EFT ve havale ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.