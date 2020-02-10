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2020 ve havale ücretleri açıklandı; ücretleri ne kadar oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu () 2020 ve havale ücretlerine yeni düzenleme getirdi. Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda maliyeti azaltma amaçlı alınan karar ’de yayınlandı. BDDK ve Merkez Bankası tarafından alınan ortak karar neticesinde bankacılık işlemleri finansal açıdan tüketicileri rahatlattı. Bankaların müşterilerinden alacağı en az 6 TL olan mobil ve internet havale ücreti 1 TL'ye indirildi. Bin liranın altında EFT işlemini mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapanlar ise 1 lira ödeyecek. Peki 2020 ücretleri ne kadar oldu? İşte, Resmi Gazete’de yayınlanan ücretleri!

Giriş Tarihi: 10.2.2020 10:16 ABONE OL
2020 EFT ve havale ücretleri açıklandı; EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?

Bankacılık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlar 2020 ve havale ücretlerini merak ediyor. ve Merkez Bankası tarafından alınan karar doğrultusunda havale ve EFT ücretlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda maliyeti azaltan karar 'de yürürlüğe girdi. Hemen hemen her gün yapan vatandaşlar yeni ücretleri araştırmaya başladı. BDDK ve 'nin söz konusu düzenlemeleri, 1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Peki ücretleri ne kadar oldu?

2020 EFT VE HAVALE ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? TCMB VE BDDK AÇIKLADI

Yeni düzenlemeye göre EFT ve havale ücretleri değişmiş oldu. Haberimizde, BDDK ve TCMB tarafından açıklanan 2020 EFT ve havale ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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2020 EFT ve havale ücretleri açıklandı; EFT ve havale ücretleri ne kadar oldu?
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