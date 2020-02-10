Son dakika: Banka ücretlerinde devrim niteliğinde karar! İşte tüm ayrıntılar...

2.400 KALEM MASRAF 51'E İNDİ

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51 adede, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indirildi. BDDK 2014 yılında da finansal tüketicilerden alınabilecek ücret ve komisyonları 20 ile sınırlandırmıştı. Yapılan sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf ve kolay hale getirildi.

HESAP İŞLETİM ÜCRETİ YOK

Ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı. Ticari müşterilerin kredi tahsis, kredi kullanım, Kredilerin erken kapatılması, EFT gibi ücretler getirilen sınırlama sayesinde önemli ölçüde azaldı. Örneğin mevcut durumda kredi tahsis ücreti kapsamında "İstihbarat ve Mali Analiz Ücreti" ile "Limit Revize ve Değerlendirme Ücreti" alınmaktaydı ve yaygın olarak yüzde 1'e varan oranlar uygulanmaktaydı. Tebliğ ile bu kalemler kredi tahsis ücreti başlığı altında sadeleştirilerek tahsis edilen limitin on binde 25'i ile sınırlandırıldı.

KULLANDIRIM ÜCRETİ ALINMAYACAK

Ticari kredilerde kredi kullanım ücreti yüzde 2'ye seviyelerine kadar çıkarken yeni tebliğ ile en fazla yüzde 1 olarak sınırlandırıldı.

EFT ÜCRETLERİNE FREN

EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. EFT ücreti işlem tutarının 1.000 TL'nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL (eskisi 6 TL), ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL (eskisi 17 TL), şube ve diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL (eskisi 67 TL) olarak belirlendi. İşlem tutarı 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olan işlemlerde ise bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirlendi.

EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 TL arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3'te 1 ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü. pic.twitter.com/BUGwrWypTD — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 10, 2020

HAVALE EFT'NİN YARISINA İNDİ

Havale ücretleri de her iki müşteri grubu için EFT ücretlerinin yarısına düşürüldü.

TİCARİDE NAKİT AVANS KOMİSYONU EN FAZLA % 1 OLABİLECEK

Ticari kredilerde halen %2 – 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda %1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda %2'ye düşürüldü. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Bu oran finansal tüketicilerde için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi. Ticari kredi kartlarında üyelik ücretine herhangi bir sınır getirilmedi.

KART MALİYETİ VE KASA ÜCRETİ DE DÜŞTÜ

Finansal tüketicilerde ise kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda iki adede kadar kart yenileme ücreti kaldırıldı. Bir yılda ikiden fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyeti alınacak. Kiralık kasa depozito bedeli finansal tüketiciler için kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi. Ticari müşteriler için ise herhangi bir sınır getirilmedi.