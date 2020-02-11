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Saatte 225 km hıza ulaşacak! geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli treni yapılmaya başlandı. Alüminyum gövdeli setlerinin üretilmeye başlandığı belirtilirken, 225 kilometre hıza ulaşacak elektrikli tren setleri projesinin de bitmek üzere olduğu ve üretimine başlanacağı müjdelendi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.2.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 17:04 ABONE OL
Saatte 225 km hıza ulaşacak! Milli elektrikli tren geliyor

2013 yılında alınan karar ile Setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ), yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Bu kapsamda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak da TÜVASAŞ'ı ziyaret etti. Ziyarette Kahveci, TÜVASAŞ'ta tren setlerinin alüminyum gövdelerinin üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını belirtti. Kahveci ayrıca, TÜVASAŞ'ın görevlendirildiği projenin yanı sıra 225 kilometre hızında çalıştırılacak olan elektrikli tren setlerinin proje çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu açıkladı.

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Saatte 225 km hıza ulaşacak! Milli elektrikli tren geliyor
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