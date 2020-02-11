Saatte 225 km hıza ulaşacak! Milli elektrikli tren geliyor

2013 yılında alınan karar ile Milli Elektrikli Tren Setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ), yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Bu kapsamda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Türk Ulaşım Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak da TÜVASAŞ'ı ziyaret etti. Ziyarette Kahveci, TÜVASAŞ'ta tren setlerinin alüminyum gövdelerinin üretileceği tesisin inşaatının tamamlandığını belirtti. Kahveci ayrıca, TÜVASAŞ'ın görevlendirildiği projenin yanı sıra 225 kilometre hızında çalıştırılacak olan elektrikli tren setlerinin proje çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu açıkladı.

