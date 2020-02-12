Murat Çetinkaya: Artan şikâyetler üzerine düzenleme yaptık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, ticari işlemlerde ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin yapılan düzenlemenin 'aşırı fiyatlamalar' nedeniyle yapıldığını söyledi. Çetinkaya, bankaların ticari müşterilerinden tahsil ettiği ücretlerin karşılaştırılabilir olmaktan uzak olduğunu belirterek, "Burada zaman zaman aşırı fiyatlamalar ile karşı karşıya kalınıyordu. Artan müşteri şikâyetleri üzerine bu konuda bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı" diye konuştu.Bankaların ticari müşterilerden alacakları kredi tahsis ücretlerinin tahsis edilen limitin on binde 25'ini geçemeyeceğini anlatan Çetinkaya, "Kredi kullandırım ücreti ise kullandırılan kredinin yüzde 1'ini geçemeyecek. Erken ödeme ücreti konusunda ise bankalar kredinin bir ya da birden fazla taksit ödemesinin vadesinden önce yapılması veya kredi borcunun tamamının erken ödenmesi durumunda erken ödeme ücreti tahsil edebilecekler. Ayrıca, ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorunda olacaklar" ifadelerini kullandı.EFT ve havale ücretlerinin de düştüğünü hatırlatan Çetinkaya, tebliğde yer alan düzenlemelerin 1 Mart 2020'den itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi. Çetinkaya, o tarihten önceki sözleşmelerin 1 Mart'tan sonra gerçekleştirilecek işlemleri için de tebliğ hükümlerinin geçerli olacağını vurguladı.

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