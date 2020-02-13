Erdoğan’dan İş Bankası hisseleri için talimat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası'nın yönetimi CHP'de olan hisselerinin devrine ilişkin düzenlemenin biran önce Meclis gündemine taşınması talimatını verdi. Değişiklik ile hisselerin yönetiminin Hazine'ye bırakılması planlanıyor. İş Bankası'nın CHP tarafından yönetilen hisseleri tartışmalarının arkasında bir partinin, ticari kurumun hisselerini yönetmesinin Siyasi Partiler Yasasına aykırı olması bulunuyor. AK Parti'nin konuyla ilgili yaptığı çalışma son MKYK'da gündeme geldi ve kapsamlı bir tartışma yapıldı. MKYK üyelerine, Atatürk'ün mirası, darbe ve muhtıralar sonrasında bu konuda yapılan uygulamalar detaylı olarak anlatıldı. Atatürk'ün, aslında hisselerin halka bırakılmasını amaçladığını, bugünkü tablonun ise bunu yansıtmadığı belirtildi. Ayrıca, "Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere yasalar ve ilgili mevzuat bir partinin böyle bir siyasi faaliyet içinde olmasını engelliyor. Bu yanlışın düzeltilmesi, yasal hale getirilmesi gerekiyor" denildi. Başkan Erdoğan da toplantıda, bu konunun çözülmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Gerekli çalışmaları hızla tamamlayıp, hazırlığı yapıp bir an önce Meclis gündemine getirin" diye konuştu. Yapılacak yasal düzenleme ile ilgili MKYK'ye bilgi verildi. Buna göre birkaç alternatif bulunsa da en yakın olasılık CHP'nin yönetiminde bulunan hisselerin Hazine'ye bırakılması. Hazine, şu anda olduğu gibi bu hisseleri yönetecek. Herhangi bir gelir elde etmeyecek. Hisselerden gelen gelir ilgili kurumlara aktarılmaya devam edilecek.

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