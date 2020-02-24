Evin yeni uşağı

Batman filmlerindeki meşhur uşak Alfred, teknoloji sayesinde her eve girecek. Alfred'in yerini minik mobil ev asistanları alıyor. Samsung'un geliştirdiği ev asistanı 'ballie' bir tenis topu büyüklüğünde. Evdeki internete bağlı tüm cihazları çalıştırıyor ve sürekli hareket halinde. Samsung'un Malta'da düzenlenen MENA Forum'da tanıttığı akıllı robot Ballie, sizi uyandırıyor, fırınla iletişime geçerek yemeği pişirme komutu veriyor, köpek evde bir şeyleri döküp etrafı kirletince elektrik süpürgesini çalıştırıp evi temizletiyor.Dünyada 2019 itibarıyla 3.25 milyar sesli komut alabilen akıllı asistan var. Cep telefonlarındaki siri ve google assistant gibi uygulamaların da dahil olduğu bu yeni sistemler içerisinde bir de ev asistanları var ki hem sayıları artıyor hem de teknolojileri. Mayıs 2019 itibarıyla sayıları 90 bin 400'ü bulan ev asistanları artık mobil diyebiliriz. Lansmanı geçtiğimiz ay yapılan ürün önümüzdeki yıl piyasaya sunulacak. Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy robotu tanıtırken şunları söyledi:"MENA Forum 2020'de tüketicilerin beğenisine sunduğumuz Ballie; gelişmiş sensörler, robot teknolojileri, öğrenebilen yapay zekâ ve yeni nesnelerin interneti ile sizi izleyen, bireysel ihtiyaçları anlayan ve pratik, anlamlı, eğlenceli bir yaşam sunan teknolojileri temsilen sunuldu. Bu akıllı robot insanların ihtiyaçlarına göre güvenlik görevlisi, spor asistanı, uzaktan kumandası ya da kamerası olacak. Ballie, yeniçağı dikkate alarak geliştirdiğimiz ürünlerden sadece birisi."Gürsoy, 2020'nin iyi başladığını ve geçtiğimiz yıllarda sektördeki daralmanın bu yıl yerini büyümeye bırakmasını beklediklerini söyledi. TV pazarının bir süredir küçüldüğünü belirten Gürsoy, "Türkiye'nin de katıldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da katkısı olacak bu büyüme trendine. Türkiye TV pazarında son 4 senedir cirosal olarak pazarın lideri durumunda. Pazar payı yüzde 25.6 olurken özellikle üst seviye ürünlerin satıldığı 55 inç üstü ekran boyutlarında yüzde 40, süper büyük ekran kategorisi olan 75 inç üstünde ise yüzde 65.9 pazar payı var" şeklinde konuştu.Tüketicilere çok daha fazlasını yapabilme özgürlüğünü kazandırmak için modüler tasarımı da ön plana aldıklarını söyleyen Gürsoy, "Buzdolaplarında da isteğe ve ihtiyaca göre şekillendirilen modeller üretik. Tasarımları da çok şık. Bu sayede evler spor salonuna, okula, restoran hatta ne isterseniz ona dönüşüyor. Salonda siyah ekranı ortadan kaldıran tasarım ürünleri, eski televizyonlara göre 16 kat daha iyi görüntü sunan 8K televizyonlar ile tüketicilerin yaşamını kolaylaştırıyoruz" dedi.Samsung, çamaşır makinesi kategorisinde de yenilikçi teknolojilerini tanıttı. AddWash teknolojisi sayesinde yıkama işlemi başladıktan sonra dilediğiniz zaman unuttuğunuz kıyafetleri ekleyebiliyorsunuz. Bunun için çamaşır makinesinin kapağına küçük bir kapak daha eklenmiş. Ekleme işlemi yaptıktan sonra yıkama döngüsü kaldığı yerden devam ediyor.Milenyum ve Z kuşağı tüketicilerine yönelik olan Sero ise dikey TV özelliğinde. Model, ekran yönlendirme teknolojisi de içeriği geleneksel yatay biçimlerde ve mobil kullanım için tasarlanmış dikey biçimlerde görüntülemek için kullanıcıların mobil cihazlarıyla bağlantı kuruyor. Mobil cihazları yansıtan görüntüyle sosyal medya, YouTube ve diğer kişisel videolar da dâhil olmak üzere içeriklere göre ekran dönüyor.Türkiye'de TV, beyaz eşya ve elektrik süpürgesi alanlarında yurtiçinde montaj yatırımları olduğunu da dile getiren Gürsoy, montaj hatlarına yerli işbirlikleri ile devam ettiklerini vurguladı. Türkiye'de montaj konusunda yeni yatırımları da olacağını belirten Gürsoy, "Bu bölgede yani Türkiye'nin bulunduğu Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde beyaz eşya konusunda talepte ciddi bir artış var. Böyle devam ederse 2021 yılı ve sonrasında bölgede üretim yapma ihtiyacı ortaya çıkabilir. O zaman bir karar verilecek" dedi.Son 20 yılda inovasyon, akıllı cihazlar ve bağlanabilirlik noktasında büyük gelişmeler yaşandığının da altını çizen Gürsoy, Samsung cihazlarının büyük bir kısmını nesnelerin internetine hazır hale getirdiğini vurguladı. Dünyada her yıl çevrimiçi yarım milyar cihaz satıldığını da vurgulayan Gürsoy, "Dünya genelinde 36 Ar-Ge merkezinde yılda ortalama 14 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapıyoruz. Şirketin iş gücünün yüzde 20'si sadece araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev alıyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak Samsung, 7 bin 438 patenti ile global patent lideri konumunda bulunuyor" dedi. Samsung'un uzun yıllardır ürünlerinin teknik özelliklerine odaklanan bir firma olduğunu belirten Gürsoy, bundan böyle 'deneyim ve tasarım' alanlarında da iddialı işlere imza atacaklarını vurguladı.Samsung'un Malta'da tanıttığı ürünlerden bir diğeri ise Wind-Free Klima oldu. Rüzgarsız soğutma teknolojisi, klima nedeniyle şikayetçi olunan tutulma gibi sıkıntılara karşı geliştirilmiş. Rüzgarsız soğutma soğutma sistemi, klima üzerinde yer alan 21 bin mikro hava deliğinden dağılıyor. Böylece rahatsız edici hava akımlarından uzak, insanı üşütmeyen gerçekten konforlu bir iç mekan amaçlanmış.

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