Taşınabilir mikroskop geliştirdiler

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde görevli Türk bilim insanları, yüksek görüntüleme kapasitesine sahip, taşınabilir ve düşük maliyetli mikroskop geliştirdi. Cep telefonlarının görüntüleme özelliklerini kullanan optik düzenekler geliştiren ekibin geliştirdiği pille çalışabilen mikroskopun büyütme kapasitesi 1200X. 1 kilo ağırlığı ve 12 santimetre uzunluğuyla cihaz eğitim, tıp, Ar-Ge ve teknik araştırma alanlarında kullanılabilecek. Proje ekibi lideri Dr. Arif Engin Çetin, "İthal ticari mikroskopların fiyatları 100 bin liradan başlıyor. Geliştirdiğimiz mikroskop, 10 bin liraya mal oldu. Piyasadaki benzerlerinin yaptığı tüm görüntüleme işlemlerini aynı kalitede yapıyor."