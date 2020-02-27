Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? 2020 İkinci tediye ödeme tarihleri ne zaman?

ne zaman yatırılacak? 2020 İkinci tediye ödeme tarihleri ne zaman?

Kamuda işçi olarak çalışan her işçiye yılda toplamda 52 günlük ödeme yapılıyor. Bu ödemeler yılda 4 defaya tekabül ediyor. Kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye olarak bilinen ikinci tediye ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. 'de farklı kurumlarda çalışmakta olan binlerce işçi arama motorlarında ne zaman yatırılacak sorusuna yanıt arıyor. 'de yayımlanan kararnameye göre ödemelerin birincisi 31 Ocak tarihinde verilmişti. Buna göre; ikinci yatırılacak? İşte bilgiler!

Giriş Tarihi: 27.2.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 09:03 ABONE OL
Tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? 2020 İkinci tediye ödeme tarihleri ne zaman?

İkramiye ya da ek ödeme anlamına gelen, devlete ait kurum ve kuruluşlarda işçi statüsünde çalışan personele her yıl 52 gün tutarında ikramiye verilir. Bu ikramiyelerden ilki 31 Ocak tarihinde verilmişti. Kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden ödeme yapılacak. Buna göre; ne zaman yatırılacak? 2020 İkinci tediye ödeme tarihleri ne zaman?

TEDİYE ÖDEMELERİ 2020

Ek ödeme ya da ikramiye olarak bilinen ikinci tediye ödeme tarihleri merak ediliyor. Kurum ve kuruluşlarda işçi statüsünde çalışanlara verilecek olan tediye ödemeleri 2020 ne zaman? Tarih belli oldu!

İşte bilgiler!

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? 2020 İkinci tediye ödeme tarihleri ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN