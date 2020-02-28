“Teknoloji ile Üretelim” platformu hayata geçiyor

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girişimiyleFutureBrightGroup, TürkiyeEğitim GönüllüleriVakfı (TEGV), İTÜARI Teknokent,Başarsoft kurumlarınkatıldığı "Teknolojiile Üretelim" platformu,teknoloji üreten bir toplumyetiştirme hedefineyönelik eğitime destek olacak.Türkiye'de teknolojiyleüretimi hedefleyen platform;çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere;teknolojik dünyayıtanımaları ve katma değerli üretimalanında rekabet üstünlüğüelde edebilmeleri için gereklidonanımı kazandıracak.Platform, TEGV'in 71 öğrenimbiriminde 7-13 yaş arasındaki 50bin çocuğa 1 yıl boyunca kodlamaeğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıcaçocuklar sağlanan mobil eğitimplatformu sayesinde diledikleri yerdeneğitime katılabilecek.FutureBright Group'unTürkiye'de teknoloji kullanımı eğilimikonusundaki araştırmasına göreTürk insanı teknolojik araçları eğitime,tasarıma ve dijital tabanlı üretimeentegre etmekte zayıf kalıyor.Teknoloji ile ÜretelimPlatformu, İTÜ ARI Teknokentiçerisinde girişimcilere yönelik"Yazılım Teknolojileri EğitimMerkezi" de kuracak. Platform ayrıcameslek liseleri ve üniversiteöğrencilerine; 3 boyutlu yazıcı eğitimi,ileri kodlama ve mesleki yazılımeğitimi, sosyal medya yönetimive web tasarım eğitimi olanağı sağlayacak.