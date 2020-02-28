“Teknoloji ile Üretelim” platformu hayata geçiyor

Lenovo'nun
girişimiyle
FutureBright
Group, Türkiye
Eğitim Gönüllüleri
Vakfı (TEGV), İTÜ
ARI Teknokent,
Başarsoft kurumların
katıldığı "Teknoloji
ile Üretelim" platformu,
teknoloji üreten bir toplum
yetiştirme hedefine
yönelik eğitime destek olacak.
Türkiye'de teknolojiyle
üretimi hedefleyen platform;
çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere;
teknolojik dünyayı
tanımaları ve katma değerli üretim
alanında rekabet üstünlüğü
elde edebilmeleri için gerekli
donanımı kazandıracak.
Platform, TEGV'in 71 öğrenim
biriminde 7-13 yaş arasındaki 50
bin çocuğa 1 yıl boyunca kodlama
eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca
çocuklar sağlanan mobil eğitim
platformu sayesinde diledikleri yerden
eğitime katılabilecek.
FutureBright Group'un
Türkiye'de teknoloji kullanımı eğilimi
konusundaki araştırmasına göre
Türk insanı teknolojik araçları eğitime,
tasarıma ve dijital tabanlı üretime
entegre etmekte zayıf kalıyor.
Teknoloji ile Üretelim
Platformu, İTÜ ARI Teknokent
içerisinde girişimcilere yönelik
"Yazılım Teknolojileri Eğitim
Merkezi" de kuracak. Platform ayrıca
meslek liseleri ve üniversite
öğrencilerine; 3 boyutlu yazıcı eğitimi,
ileri kodlama ve mesleki yazılım
eğitimi, sosyal medya yönetimi
ve web tasarım eğitimi olanağı sağlayacak.