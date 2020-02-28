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“Teknoloji ile Üretelim” platformu hayata geçiyor

Giriş Tarihi: 28.2.2020 ABONE OL
“Teknoloji ile Üretelim” platformu hayata geçiyor
Lenovo'nun girişimiyle FutureBright Group, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), İTÜ ARI Teknokent, Başarsoft kurumların katıldığı "Teknoloji ile Üretelim" platformu, teknoloji üreten bir toplum yetiştirme hedefine yönelik eğitime destek olacak. Türkiye'de teknolojiyle üretimi hedefleyen platform; çocuklara, öğrencilere ve girişimcilere; teknolojik dünyayı tanımaları ve katma değerli üretim alanında rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için gerekli donanımı kazandıracak. Platform, TEGV'in 71 öğrenim biriminde 7-13 yaş arasındaki 50 bin çocuğa 1 yıl boyunca kodlama eğitimi vermeyi hedefliyor. Ayrıca çocuklar sağlanan mobil eğitim platformu sayesinde diledikleri yerden eğitime katılabilecek. FutureBright Group'un Türkiye'de teknoloji kullanımı eğilimi konusundaki araştırmasına göre Türk insanı teknolojik araçları eğitime, tasarıma ve dijital tabanlı üretime entegre etmekte zayıf kalıyor. Teknoloji ile Üretelim Platformu, İTÜ ARI Teknokent içerisinde girişimcilere yönelik "Yazılım Teknolojileri Eğitim Merkezi" de kuracak. Platform ayrıca meslek liseleri ve üniversite öğrencilerine; 3 boyutlu yazıcı eğitimi, ileri kodlama ve mesleki yazılım eğitimi, sosyal medya yönetimi ve web tasarım eğitimi olanağı sağlayacak.
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“Teknoloji ile Üretelim” platformu hayata geçiyor
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