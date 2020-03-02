Tapu harcı 75 milyarı kasaya koydu

Gayrimenkul sektörünün son yıllarda şahlanması tapu harcı gelirlerine de yansıdı. 2010 yılından bu yana satışı gerçekleştirilen 19.7 milyon gayrimenkulden devletin kasasına 73.8 milyar lira girdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl satışı gerçekleştirilen 2 milyon 338 bin 269 gayrimenkulden elde edilen tapu harcı ise 10 milyar 312 milyon lira oldu. Her satış işleminde tapu için verilen ortalama harç 2010'da 1.608 lira iken 2019'da bu rakam 4.410 lira olarak gerçekleşti.



2.3 MİLYON MÜLK EL DEĞİŞTİRDİ

Tapudan elde edilen harç geliri 2010'da 2.3 milyar lira, 2011'de 3.6 milyar lira, 2012'de 4.3 milyar lira, 2013'te 6.5 milyar lira, 2014'te 7.4 milyar lira, 2015'te 8.7 milyar lira, 2016'da 9.6 milyar lira, 2017'de 10.2 milyar lira ve 2018'de 10.7 milyar lira oldu. Yıl boyunca satışa konu olan 2.3 milyon gayrimenkulün yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemler gerçekleştirildi.



İLK EVİNİ ALAN MUAF TUTULMALI

2009'da söz konusu rakamın 1.4 milyar lira olduğunu hatırlatan sektör temsilcilerine göre "Aslında gelinen noktada devletin tapu harcında verimliliği artırdığını görüyoruz. Ancak doğru değerlemeyle bu verim artırılabilir. Kiracı sayısı her geçen yıl artıyor. Ancak ilk evini alan en azından tapu harcından muaf tutulsa sektörü de hareketlendirmek adına kıymetli bir adım atılmış olacaktır. Ayrıca bu, beklenen talebi de hareketlendirecektir" diye konuştu.



TAPU SENEDİ E-DEVLETTEN ALINACAK

TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü, birçok işlemin yine e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda "Tapu Senedi, İpotek Belgesi, Taşınmazın Tapu Kaydı ve Hisseli Taşınmaz Tapu Kaydı" belgelerini vatandaşların e-devlet üzerinden alabilmeleri için harekete geçildi. Bu uygulamaların yılın ilk yarısında aktif hale getirilerek hayata geçirilmesi planlanıyor.



FARKLI İLLERDEN ALIM SATIM YAPILACAK

1 OCAK itibarıyla tapuda yeni dönem başladı. Yeni düzenlemeye göre, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak. Tapu işlemlerinde farklı illerden alım satım yapılabilecek. Alıcı ve satıcının imza aşamasında aynı alda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları yeterli olacak. Değerleme raporu için ödenecek tutarın harçtan düşürülmesi için de bir çalışma yapılıyor.