Vakıf Katılım'dan kamu lojmanı satışına özel finansman desteği

Vakıf Katılım açıklamasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamuya ait yaklaşık 50 bin lojmanı ihale yoluyla satışa çıkardı. Vakıf Katılım, ev sahibi olmak isteyenler için hem finansman hem de tahsilat kolaylığı sağlayacak.

Bu kapsamda Vakıf Katılım ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında kamu lojmanlarının finansmanına yönelik protokol imzalandı. Protokole göre, Vakıf Katılım, peşin ödemeli satışlarda lojman satış bedellerini şubelerin yanı sıra İnternet Şube ve Mobil Şube kanallarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına tahsil edebilecek.

CAZİP KAR ORANLARI

Açıklamaya göre, bakanlık ile imzalanan protokole göre, banka, lojmanların ihale yoluyla satışında konut finansman desteği de sağlayabilecek. Kamu lojmanı almak amacıyla finansman başvurusunda bulunanlar için kar oranını 60 ay için 0,79 olarak belirleyen Vakıf Katılım, 61 -120 ay arasında ise 0,89 kar oranından finansman kullandıracak.

"TAŞIN ALTINA ELİMİZİ SOKARAK SORUMLULUK ÜSTLENDİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Ülke ekonomisine katkı sunarken tabana yayılarak vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yardımcı olmak temel amacımız." ifadesini kullandı.

60 aya kadar uygulanan 0,79 oranın finansman açısından büyük avantaj sağlayacağını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Lojmanların ihale yoluyla satışı hükumetimizin titizlikle yürüttüğü bir proje. Böylece başta memurlar olmak üzere binlerce kişi ev sahibi olma hayallerine kavuşacak. Biz de Vakıf Katılım olarak hem onların hayallerine ulaşmasına katkı sunmak hem de devletimizin satıştan elde edeceği gelire finansman desteği sağlamak istedik. Bu kapsamda katılım bankacılığının misyonu gereği taşın altına elimizi sokarak sorumluluk üstlendik."