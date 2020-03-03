Emlak vergisi ödemeleri başladı! 2020 Emlak vergisi nasıl ve nereden ödenir?

Emlak vergisi ödemeleri başladı. 2020 Mart ayına girmemizle birlikte Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ilk taksitleri ödeme günü 1 Mart 2020 tarihiyle başladı. Her sene düzenli olarak ödenen vergiler hakkında vatandaşlar '' Emlak vergisi nasıl ödenir?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere vergilerin ödeme tarihleri geçiren vergi mükellefleri için ise cezai işlem uygulanacak. Vergi dönemini geçiren mükellefler her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı ödeyecek. Peki 2020 Emlak vergisi nasıl ödenir? Ödemeler ne zaman sona erecek?

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

Ev ve işyerleri için ödenen emlak vergisinin ilk taksit ödemesi 1 Mart 2020 tarihinde başladı. Vergi ödeme dönemi 1 Haziran tarihine kadar devam edecek. Tarihleri geçiren vergi mükellefleri için ise cezai işlem uygulanacak. Vergi dönemini geçiren mükellefler her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı ödeyecek. Bina vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödeyecek. Bir binaya paylı mülkiyet durumunda malik olanlar, hisseleri oranında mükellefler sayılıyor. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri Mart ve Mayıs ayları arasında yapılıyor. 1 Mart'ta başlayan vergi döneminin ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılıyor. İlk vergi ödemeleri 31 Mayıs'ta sona eriyor.

GELİRİ OLMAYAN MUAF

Bir gayrimenkulü olduğu halde, hiçbir gelir olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitler, işsizler ile dul ve yetimler vergiden muaf tutulacak. Emlak vergisi ödemeleri ilçe belediyelerinden yapılıyor. Gayrimenkul başka şehirdeyse internetten ödenebiliyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME İŞLEMLERİ

İsteyen kişiler emlak vergisi ödemelerini kredi kartı ile internet üzerinden yapabilecek. Online ödeme imkanı sunan belediyelerin resmi internet sitesi üzerinden yer alan linkleri takip ederek sadece TC kimlik numarası ile emlak vergisi sorgulama ve ödeme işlemi yapılabiliyor.

Örneğin Ankara Keçiören Belediyesi online emlak vergisi ödeme hizmeti sunmakta olup sitenin ana sayfasında yer alan E Belediye linkini tıklayarak e ödeme bağlantısını tıklamanız durumunda online olarak internetten sadece kimlik numaranız ile emlak vergisi ödeme işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.