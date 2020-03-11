35 saniyede ev sigortası

Daha yalın ve anlaşılır ürünler geliştirmeyi hedefleyen Allianz Türkiye, Yuvam Sigortasını yeniledi. Ürünün yeni versiyonunda üç farklı plan sunulurken, kelime ve sayfa sayısı da yüzde 35 azaltılarak daha yalın ve anlaşılabilir bir içerik sağlandı. Yeni dönemde üretim sürecinde minimum bilgiyle 35 saniyede teklif alabilmek mümkün hale gelirken, sadece 2 veriyle (TCKN ve DASK no) bu süre daha da kısaldı. Ev ve eşyaların yangından hırsızlığa kadar pek çok riske karşı korunduğu sigortada, farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış "ekonomik, standart ve kapsamlı" olmak üzere üç yeni paket geliştirildi.Ev sahipleri ve kiracılar için daha yalın ve anlaşılır içerikle hazırlanan ürünün yeni versiyonunda, paket içeriklerine göre; eve, aileye ya da farklı ihtiyaçlara yönelik esnek limitler ve daha geniş teminatlar alınabiliyor. Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, "Yalınlık projelerimizle bireysel ürünlerin basit, sade, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması için çalışıyoruz. Bu vizyonun ilk örneği yenilenen Yuvam Sigortası'nın poliçe içeriklerini kelime ve sayfa sayısı olarak yüzde 35 azalttık. Poliçe üretim sürecindeki risk sorularını 15'ten 6'ya düşürdük, ekran sayısını ise 8'den 2'ye indirdik" dedi.

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