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4 akaryakıt şirketine para cezası verdi

, Petrolleri AŞ, Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ ve Petrolcülük AŞ'ye idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.3.2020 14:50 ABONE OL
Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, BP Petrolleri AŞ, Petrol Ofisi AŞ, Shell Turcas Petrol AŞ ve OPET Petrolcülük AŞ'nin rekabeti ihlal edip etmediklerine yönelik olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Söz konusu 4 şirkete 2018 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası kesildi.

Kurulun, Total Oil Türkiye AŞ hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda ise teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararına varıldı.

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Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi
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