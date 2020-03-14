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Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı! Corona virüs gündemli toplantısı

sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Ticaret Bakanımız Sn. ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. ’un katılımıyla “Koronavirüs” gündemli Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi () Toplantımızı gerçekleştirdik. İş dünyamız ve ilgili ’larımızın talep ve önerilerini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 20:44 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 20:45 ABONE OL
Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı! Corona virüs gündemli FİKKO toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla "Koronavirüs" gündemli Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) Toplantımızı gerçekleştirdik. İş dünyamız ve ilgili STK'larımızın talep ve önerilerini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla "Koronavirüs" gündemli Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) Toplantımızı gerçekleştirdik. İş dünyamız ve ilgili STK'larımızın talep ve önerilerini değerlendirdik. Virüs ile mücadele kapsamında gerekli tüm ekonomik desteği ilgili kurumlarımıza sağlayacağız. Süreçten etkilenebilecek sektörlerimizi desteklemek ve piyasalarımızı güçlendirmek amacıyla uygulamaya alacağımız yol haritamızı tüm yönleri ile ele aldık.

piyasalar
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Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştı! Corona virüs gündemli FİKKO toplantısı
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