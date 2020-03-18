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Son dakika corovirüs haberi: 12 milyon emekli korumaya alınıyor! İşte coronavirüs ile mücadelede alınan önlemler
Dünya, coronavirüs nedeniyle alarma geçmiş durumda. Çin'de ortaya çıkan virüs nedeniyle bugüne kadar 7955 kişi hayatını kaybetti. Dünya genelinde görülen vaka sayısı ise 200 bine dayanmış durumda. Coronavirüs hastası olup iyileşenlerin sayısı ise 82 bine yaklaştı. Türkiye'de toplam vaka sayısı 98 olarak açıklandı. 89 yaşındaki bir kişi de hayatını kaybetti. Türkiye coronavirüsle mücadele kapsamında birçok tedbirini vaka sayıları görülmeden önce başarıl bir şekilde almıştı. Sıkı tedbirler ve kontroller devam ediyor. 12 milyon emekli korumaya alınıyor. Bunun yanında birçok sosyal önlemler de alınmış durumda. İşte son dakika coronavirüs ile mücadele alınan önlemler...
Giriş Tarihi: 18.3.2020 09:21Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 09:46ABONE OL
Türkiyecoronavirüs ile mücadele kapsamında birçok önlem almış durumda. Sabah gazetesinden Hazal Ateş, bugünkü yazısında Türkiye'nin 12 milyon emekliye yönelik almış olduğu önlemleri yazdı. İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren o önlemler...