Son dakika corovirüs haberi: 12 milyon emekli korumaya alınıyor! İşte coronavirüs ile mücadelede alınan önlemler

Türkiye coronavirüs ile mücadele kapsamında birçok önlem almış durumda. Sabah gazetesinden Hazal Ateş, bugünkü yazısında Türkiye'nin 12 milyon emekliye yönelik almış olduğu önlemleri yazdı. İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren o önlemler...