Corona virüsü sahtekârları!

Corona virüsü nedeniyle aşırı talepten dolayı piyasada dezenfektan ve maskenin kalmamasını fırsat bilen dolandırıcılar türedi. Uyanıklar, merdiven altında ürettikleri ve hijyen olmayan ürünleri el altından piyasaya vermeye başladı. Eczanelerin kapılarını çalan uyanıklar tanesi 1 liradan maske ya da 5 liraya dezenfektan satmaya çalışıyor.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, "Son dönemde merdiven altı ürünler satmaya çalışan satıcılar türedi. Bir yandan oluşan aşırı talep karşısında hasta sağlığı açısından sorun teşkil etmeyecek güvenilir malzemeleri hastalarına sunabilmek için olağanüstü çaba sarf ederken, bir yandan da ürün temininde aşırı bir fiyat artışı ile boğuşmak zorunda kalıyoruz" dedi.



VİRÜS PAZARLAMASI

Virüse karşı ozonla ev temizliği ya da virüse karşı araç temizliği ilanlarıyla müşterileri yakalamak isteyen firma sayısı da hızla arttı. Kamuoyunda iyi bilinen hava temizleyici ürünler satan markalar bile mevcut hijyenik ürünlerini 'corona virüsü karşı etkili' diye pazarlıyor.

Market raflarında da durum farklı değil. Kolonyanın bile bulunmadığı pek çok markette private label olarak tabir edilen market markalı dezenfektanlar girişlerde geniş reyonlarda sergileniyor. Kilit kelimeler ise "alkol", "sirke" ve "virüse karşı etkili". Yani marketler de halkın sağlık zaafını ticarete dönüştürmüş durumda.



FIRSATÇILARA GÖZALTI

Korona fırsatçılığı yapanlara karşı İstanbul Emniyeti de harekete geçmiş durumda. İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir şebekeye operasyon düzenledi. "Merdivenaltı" imalathanede sahte dezenfektan ve kolonyaları imal ederek piyasaya sürmeye çalışan bir şebeke çökertildi. Piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda kullanıma hazır hale getirilmiş sahte dezenfektan ve hammadde ele geçirildi. Üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



SAHTE İÇKİ YALANI

Sahte içki imal eden bazı fırsatçılar ise "Sahte içki corona virüsü kırıyor" yalanını ortaya atarak imal ettikleri ürünlerin satışını artırmayı hedefledi. Sahte içki imal eden iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kapı kapı dolaşan sahtekârlar da, "Risk taraması ve koruyucu malzeme dağıtımı yapıyoruz" diyerek gözlerini masum vatandaşın cebine dikti. Sakarya'da kendilerini sağlık personeli olarak tanıtan ve 'Kovid-19' testi bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3'ü kadın dokuz şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Benzer yöntemlerle dolandırıcılık olayları gerçekleştiren 12 kişi daha farklı illerde yakalandı. Emniyet yetkilileri vatandaşları, dolandırıcılarla ve fırsatçılarla karşılaşmaları halinde mutlaka 155 Polis İmdat Hattı'nı aramaları uyarısında bulunuyor.



SOSYAL MEDYADA DA VİRÜSLER VAR

İçişleri Bakanlığı, son olarak corona virüsü (Kovid-19) konusuyla ilgili asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını açıkladı. Sosyal medyaya yönelik detaylı incelemelerin ise devam ettiği belirtildi. Son düzenlenen sahte dezenfektan operasyonunda beş ton etil alkol, 37 bin doldurulmaya hazır boş dezenfektan tüpü ve üç bin dolu dezenfektan tüpü ele geçirildi.

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