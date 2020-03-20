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ve lisanslı depolardaki için destekleme ödemesi yapacak

Lisans alarak faaliyet gösteren depolarda muhafaza edilen için kira destekleme ödemesi yapılacak.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 20.3.2020 09:07 ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanlığı lisanslı depolardaki tarım ürünleri için destekleme ödemesi yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan konuyla ilgili tebliğine göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği, pamuk, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için kira, ilave kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak.

Karar ile buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği için destek miktarı aylık ton başına 3 TL olacak.
Fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için ödeme miktarı aylık ton başına 10 TL'yi geçmemek üzere kira ücretinin yüzde 50'si kadar olacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı lisanslı depolardaki tarım ürünleri için destekleme ödemesi yapacak
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