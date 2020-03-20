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Yerli solunum cihazı üretiliyor

Giriş Tarihi: 20.3.2020 ABONE OL
Yerli solunum cihazı üretiliyor
Koronovirüs'ün sebep olduğu solunum yolları rahatsızlığının ileri safhasında solunum cihazı ihtiyacı artıyor. Türkiye'de bu cihazların üretimi konusunda yola çıkan Biosys girişimi TÜBİTAK ve ASELSAN destekli üretime Bilkent Cyberpark'ta devam ediyor. BİOSYS Biyomedikal alanında uzman mühendis ve doktorlarla yaptığı 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda ileri düzey ilk yerli mekanik ventilatörü üretti. Yaşamsal fonksiyonları destekleyen en önemli cihazlardan olan ventilatör, hastanın solunum yollarına kontrol edilebilir şekilde gaz akışı ile solunum desteği sağlıyor. 2012'de kurulan girişimin COVID-19 salgını sırasında önemli bir ihtiyacı karşılaması bekleniyor.
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Yerli solunum cihazı üretiliyor
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