Yerli solunum cihazı üretiliyor

Koronovirüs'ün sebep olduğu solunumyolları rahatsızlığınınileri safhasında solunumcihazı ihtiyacı artıyor.Türkiye'de bu cihazlarınüretimi konusundayola çıkan Biosys girişimiTÜBİTAK ve ASELSANdestekli üretime BilkentCyberpark'ta devam ediyor.BİOSYS Biyomedikalalanında uzman mühendisve doktorlarla yaptığı5 yıllık Ar-Ge çalışmalarısonucunda ileri düzeyilk yerli mekanik ventilatörüüretti. Yaşamsal fonksiyonlarıdestekleyen enönemli cihazlardan olanventilatör, hastanın solunumyollarına kontrol edilebilirşekilde gaz akışı ilesolunum desteği sağlıyor.2012'de kurulan girişiminCOVID-19 salgını sırasındaönemli bir ihtiyacı karşılamasıbekleniyor.