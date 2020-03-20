Yerli solunum cihazı üretiliyor

Koronovirüs'ün sebep olduğu solunum
yolları rahatsızlığının
ileri safhasında solunum
cihazı ihtiyacı artıyor.
Türkiye'de bu cihazların
üretimi konusunda
yola çıkan Biosys girişimi
TÜBİTAK ve ASELSAN
destekli üretime Bilkent
Cyberpark'ta devam ediyor.
BİOSYS Biyomedikal
alanında uzman mühendis
ve doktorlarla yaptığı
5 yıllık Ar-Ge çalışmaları
sonucunda ileri düzey
ilk yerli mekanik ventilatörü
üretti. Yaşamsal fonksiyonları
destekleyen en
önemli cihazlardan olan
ventilatör, hastanın solunum
yollarına kontrol edilebilir
şekilde gaz akışı ile
solunum desteği sağlıyor.
2012'de kurulan girişimin
COVID-19 salgını sırasında
önemli bir ihtiyacı karşılaması
bekleniyor.