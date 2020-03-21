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Bakandan son dakika açıklaması: Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde emeklilere ikramiyeler erken ödenecek

Gelen son dakika haberine göre, için emeklilere ödenecek olan ikramiyelerin tarihi coronavirüs tedbirleri çerçevesinde öne çekildi. Aile Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi. Son dakika gelişmesini detayları belli oldu

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 21.3.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 15:46 ABONE OL
Bakandan son dakika açıklaması: Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde emeklilere ikramiyeler erken ödenecek

Son dakika: Coronavirüs çerçevesinde alınan tedbirler nedeniyle emeklileri yakından ilgilendire bir karar alındı. Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk coronavirüs tedbirleri çerçevesinde aldıkları bir kararı duyurdu. Bakan Selçuk, "Emeklilere, için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyesini nisan ayında vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.

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Bakandan son dakika açıklaması: Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde emeklilere ikramiyeler erken ödenecek
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