Bakandan son dakika açıklaması: Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde emeklilere ikramiyeler erken ödenecek

Son dakika: Coronavirüs çerçevesinde alınan tedbirler nedeniyle emeklileri yakından ilgilendire bir karar alındı. Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk coronavirüs tedbirleri çerçevesinde aldıkları bir kararı duyurdu. Bakan Selçuk, "Emeklilere, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyesini nisan ayında vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.