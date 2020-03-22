BETA Kimya’dan 150 milyon TL’lik yeni yatırım

Türk kimya sektörünün öncü şirketlerinden BETA Kimya A.Ş., Ortadoğu ile Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal tesisini açmak için kolları sıvadı. GEBKİM'de faaliyete geçecek 150 milyon TL'lik yeni entegre tesisi ile ürün gamını da genişletmeye hazırlanan BETA Kimya A.Ş., üretim kapasitesini beşe katlayacak.Kimya sektöründe 34 yılı geride bırakan BETA Kimya A.Ş., iç pazar ve ihracatta yakaladığı istikrarlı büyümenin yanı sıra yeni yatırımlara da hız kesmeden devam ediyor. Apel ve Mitreapel markalarıyla yapı kimyasalları, yapıştırıcılar ve teknik aeroseller alanlarında 120'den fazla ürünle sektöre yön veren şirketler arasında yer alan BETA Kimya A.Ş., yeni üretim tesisi yatırımı için gün sayıyor. 150 milyon TL'lik yatırımla Ortadoğu ile Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal tesisini açmaya hazırlanan BETA Kimya A.Ş., tamamen endüstri 4.0 teknolojisine sahip olacak yeni fabrikasında üretim kapasitesini de beşe katlayacak.Sayacı: "Yatırımlarla büyüyecek ve yeni sektörlere adım atacağız"Yeni üretim tesisi yatırımının temelini kısa bir süre içinde atmayı hedeflediklerini belirten BETA Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı, "GEBKİM'de faaliyete geçecek ve tamamen endüstri 4.0 teknolojisine sahip olacak yeni fabrikamızın projelendirme çalışmalarını tamamladık. Ortadoğu ile Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal tesisi özelliği taşıyacak fabrikamız, teknik altyapısı itibariyle endüstri 5.0'a uygun bir üretim üssü olacak. Yüksek teknolojiye ve yüksek katma değerli üretime ev sahipliği yapacak yeni fabrikamızda, üretimimizi yıllık 250 bin ton seviyesine taşıyarak kapasitemizi beş katına yükselteceğiz. BETA Kimya A.Ş. olarak Apel ve MitreApel markalarımızla inşaattan mobilyaya, otomotivden tekstile, kağıttan ambalaja ve hatta denizciliğe kadar pek çok sektöre hitap ediyoruz. GEBKİM'de 150 milyon TL'lik yatırımla faaliyete geçecek üretim tesisimizde yeni ürün grupları ve hatta yeni sektörlere de adım atacağız. Ayrıca bu entegre tesisimiz içinde yeni bir Ar-Ge merkezini de hayata geçireceğiz. Kendi öz sermayemizle devreye alacağımız bu yeni yatırımla birlikte etki sahamızı genişletecek ve daha geniş bir ürün gamıyla adeta yeni bir habitat oluşturacağız. Dolayısıyla Türk kimya sektörü adına da büyük önem taşıyan, sektöre ve ülkemize değer katacak önemli bir yatırımın arefesindeyiz" dedi.