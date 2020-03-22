Teknoparklarda 2 ay kira alınmayacak

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teknoparklarda faaliyet gösteren şirketlere müjde verdi. Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, kuluçka firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik. Ayrıca, yine bu kampuslerde Ar-Ge ve tasarım alanında çalışan firmaların da 2 aylık kira ödemelerini erteleyin ve ödeme planlarında kolaylık sağlayın dedik" dedi.Yazılı bir açıklama yapan Bakan Varank, teknopark ekosisteminin katma değerli üretim için taşıdığı öneme değinerek, buralardaki kabiliyetlerin korunmasının en temel öncelikleri olduğunu belirtti. Varank, "Kovid-19 tehdidine karşı sektörlerimizi ve işgücümüzü korumak adına tüm alternatifleri detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda inovasyonun ve yeniliğin merkezi olan teknoparklarımız için de tedbirleri devreye aldık. Bu yerleşkelerde Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek yeni teknolojiler geliştiriliyor. Dolayısıyla buralardaki firmalarımızı ve işgücümüzü, olası salgının etkilerinden mümkün mertebe uzak tutmak istiyoruz. İlk adım olarak teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan personelin nisan sonuna kadar evden çalışmasına imkân sağladık" dedi. İşgücünün korunması kadar firmaların da direncini artırmayı da çok önemsediklerini vurgulayan Varank, "İşte bu amaçla, Teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar diye kiralar konusunda kritik bir adım attık" ifadelerini kullandı.Tüm teknopark firmalarının bu düzenlemeden faydalanabileceğini kaydeden Varank, "Teknoparklarda faaliyet gösteren 5 bin 682 firmamız var. Buralarda 58.241 kişi çalışıyor. Bakanlığımız teknoparklara bugüne kadar 1 milyar 200 milyon lira hibe verdi. Bu sayede sıfırdan bir ekosistem inşa edildi. Şimdi teknopark yönetici şirketlerimize büyük sorumluluk düşüyor" dedi.