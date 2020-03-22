Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan Corona virüsü (Covid-19) sağlık dışında küresel ekonomide de büyük etkilere neden olmaya devam ediyor. Virüsün dünya ekonomisinde çok hızlı bir şekilde arz ve talep şoku yarattığından bahseden Onko & Koçsel İlaçları İcra Kurulu Başkanı Tuğçe Koç, "İhracat ve ithalatın olumsuz etkilendiği bu süreçte yerli üretim daha da önem kazanacak. Devletin de uzun süredir gündeminde olan yerli ilaç üretimi konusunda Onko & Koçsel olarak amacımız, yüzde 96'sı ülkemize ithal olarak sağlanan onkoloji ilaçlarını yerelleştirmek, yerli üretim kapasitesini arttırarak dışa bağımlılığımızı azaltmak ve bu alanda ülkemizin adını dünyaya duyurmak" dedi.Türkiye'de çoğunlukla teknolojik yetersizlik nedeniyle, kısıtlı sayıda veya hiç üretimi yapılamayan, hayati öneme sahip kanser ilaçları üreten yüzde yüz yerli firma Onko & Koçsel İlaçları, Gebze OSB'de 29 bin metrekareye yayılan ve Türkiye'de tüm üretim hatları ile Avrupa GMP belgesine (İyi İmalat Uygulamaları) sahip tek tesiste, yerli üretime devam ediyor. Dünyanın şu an ciddi bir sınavdan geçtiğini ve sürece hızla adapte olarak ekonomik açıdan da gerekli önlemler alan ülkelerin bu durumu en az zararla atlatacağını kaydeden Koç, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tüm sektörleri kapsayacak bir dizi önlem ve destek açıklamalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ham madde tedariki bakımından ilaç sektörü de bu süreçten ciddi etkilenmiştir. İlaç sektörünün öncelikli sektörler arasında olması büyük önem arz etmektedir" diye belirtti."Onkoloji alanında Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahibiz"Bugün 55 imal, 42 ithal olmak üzere toplam 97 adet ruhsatlı ürünleri olduğunu kaydeden Koç, "3 yıl içerisinde ruhsatlı ürün sayımızı 200'e çıkarmayı hedefliyoruz. 2015'te 110 milyon Euro'luk yatırımla Gebze'de hayata geçirdiğimiz yüksek teknolojiye sahip fabrikamızda, onkoloji alanında tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak üretim kapasitesine sahibiz" dedi.