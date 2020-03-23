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Kamuda başladı

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.3.2020 ABONE OL
Kamuda uzaktan çalışma başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle yeni tip koronavirüsle mücadelede riski azaltmak için kamu kurumlarında uzaktan çalışma kararı alındı. Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personel bulundurulması koşuluyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacak. Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak, yardımları, diğer özlük hakları saklı tutulacak. Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahlinde idari izinli sayılabilecek.
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Kamuda uzaktan çalışma başladı
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