Son dakika: Krediler ertelendi mi? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan bireysel ve konut kredileri ertelendi mi?

Az önce ajanslar tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan kredi ödeme erteleme açıklaması geldi. Vakıfbank, mevcut kredilerde yeniden yapılanma olacağını, şehir içi toplu taşıma ve turizm gibi corona sıkıntısından etkilenen sektörlerin 12 aya kadar ödemesiz yapılandırmaya tabi tutulacağını açıkladı. Halkbank ise 31 Mart 2020 tarihine kadar faiz, taksit ve anapara ödeyemeyen firmaların bireysel müşterilerinin ödemelerini erteleyebileceği ifade edildi. Aynı şekilde Ziraat Bankası'ndan da kredi erteleme açıklaması geldi! İşte son dakika haberinin detayları...

VAKIFBANK'TAN KREDİ ERTELEMESİ AÇIKLAMASI!

VakıfBank:''İşletmelerin mevcut kredileri ödemesiz dönemli yeniden yapılandırılacak. Turizm ve şehir içi toplu taşıma dahil en çok etkilenen sektörlere özgü krediler de 12 aya kadar ödemesiz dönemli yapılandırılacak. Firmaların 30 Haziran'a kadarki tüm kredi taksitleri ve ödemeleri konusunda esneklik sağlanacak, işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun vadeli kredi kullandırılacak."

HALKBANK'TAN KREDİ ERTELEME AÇIKLAMASI!

Halkbank: "31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firmalar ile bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek."

KREDİLER 3 AY ERTELENDİ!

Esnaf ve sanatkarların kullandıkları kredilerin nisan, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay süreyle ve faizsiz ertelenecek.