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Son dakika... Benzine indirim geliyor! Bu gece itibarıyla fiyatlarında 22 kuruş indirim olacak

Benzine bu gece yarsından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş daha indirim geliyor. Gece 00.01 itibarıyla fiyatları mevcut fiyatın 22 kuruş daha altına satılacak...

Giriş Tarihi: 24.3.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 10:06 ABONE OL
Son dakika... Benzine indirim geliyor! Bu gece itibarıyla benzin fiyatlarında 22 kuruş indirim olacak

Benzine bu gece yarsından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş daha indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren olmak üzere benzin fiyatından 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Son dakika: Benzin fiyatına bir indirim daha! (24 Mart 2020 Salı) İşte yeni indirimli benzin fiyatı | Video

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

Rusya ve Suudi Arabistan anlaşmazlığına bağlı olarak petrol fiyatlarından yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Bu kapsamda benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

İndirim gerçekleşirse benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,15 liraya, Ankara'da 5,40 liraya, İzmir'de 5,40 liraya düşecek.

Pompa fiyatlarına yansıyan indirimlerin devam etmesi bekleniyor.

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Son dakika... Benzine indirim geliyor! Bu gece itibarıyla benzin fiyatlarında 22 kuruş indirim olacak
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