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: 'de kabul edildi! 7 milyar liraya yakın verilecek...

haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.3.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 22:21 ABONE OL
Son dakika: TBMM'de kabul edildi! 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek...

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İŞÇİLERİMİZE, İŞVERENLERİMİZE VE AİLELERİNE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımızın Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM resmi Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika: TBMM'de kabul edildi! 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği verilecek...
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