Sağlık çalışanlarına şükran ödeneği

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin ayakta alkışladığı sağlık kahramanlarının tamamına 3 ay boyunca üst tavandan ek ödeme yapacak. Üniversite hastanelerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ödenecek tutarlar, derecelendirmeye göre gerçekleştirilecek. Buna göre, 1/4 derece-kademe olan doktora 6 bin, hemşireye bin 550, ön lisans sağlık teknikerine bin 250, lise mezunu sağlık teknisyenine 750 lira performans ödemesi verilecek. 1/4 sağlık bilimleri lisansiyeri bin 625 lira, lise mezunu sağlık teknisyeni 750 lira, lise (2/3) 500 lira verilirken bu tutar yükseltilebilecek.Sağlık personeli maaş ödemeleri "sabit maaş, sabit ek ödeme ve performans ödemesi" olarak üç kalemde yapılıyor. Sabit maaş ve sabit ek ödeme; derece- kademe, unvana göre ek gösterge, yan ödeme katsayısı ve özel hizmet tazminatı olmak üzere unvanlara göre farklılık gösteriyor. Performans ödemesi de, çalışılan ay boyunca, sağlık tesisinin puan ortalaması sonrası dağıtılacak tutar üzerinden hesaplanıyor. Ek ödeme, aylık yapılıyor ve dönemin bitiminden sonraki 20 gün içinde ödeniyor.Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ödemelerin 3 ay üst tavandan yapılması için 4.5 milyar liralık ek kaynak sağladıklarını bildirmişti. Bakan Albayrak, dün bir açıklama yaparak üniversite hastanelerindeki çalışanlara da performans ödemesi yapılacağını belirterek, bunun için de 1.2 milyar liralık ilave destek sağlanacağını söyledi.Sağlık çalışanları alınankarardan memnunoldu. Çalışanlar, "Türkiyeiçin çalışıyoruz" diyor.Ekonomikdestek bu sürece pozitif birkatkı sağlayacak. Özellikle göreve yenibaşlayan sağlık çalışanlarımız için ekstrabir motivasyon kaynağı olacak. Türkiye'mizbize güveniyor biz de Türkiye'miziçin çalışıyoruz.Elimizi hiçgocunmadan taşın altına koyuyoruz. Herdaim milletimizin yanındayız. Ek ödemelerde bu süreçte bizleri ayrıca motive edecek.Devletimizve milletimiz bize her türlü desteğiveriyor. Biz de her zaman vatandaşlarımıziçin görevimizi yerine getiriyoruz./ANKARA