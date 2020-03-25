Sağlık çalışanlarına şükran ödeneği

Hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin ayakta alkışladığı sağlık kahramanlarının tamamına 3 ay boyunca üst tavandan ek ödeme yapacak. Üniversite hastanelerinde çalışanlar da dahil olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına ödenecek tutarlar, derecelendirmeye göre gerçekleştirilecek. Buna göre, 1/4 derece-kademe olan doktora 6 bin, hemşireye bin 550, ön lisans sağlık teknikerine bin 250, lise mezunu sağlık teknisyenine 750 lira performans ödemesi verilecek. 1/4 sağlık bilimleri lisansiyeri bin 625 lira, lise mezunu sağlık teknisyeni 750 lira, lise (2/3) 500 lira verilirken bu tutar yükseltilebilecek.
MAAŞ ÜÇ KALEMDE
Sağlık personeli maaş ödemeleri "sabit maaş, sabit ek ödeme ve performans ödemesi" olarak üç kalemde yapılıyor. Sabit maaş ve sabit ek ödeme; derece- kademe, unvana göre ek gösterge, yan ödeme katsayısı ve özel hizmet tazminatı olmak üzere unvanlara göre farklılık gösteriyor. Performans ödemesi de, çalışılan ay boyunca, sağlık tesisinin puan ortalaması sonrası dağıtılacak tutar üzerinden hesaplanıyor. Ek ödeme, aylık yapılıyor ve dönemin bitiminden sonraki 20 gün içinde ödeniyor.
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Sağlık personeline 1 Mart 2020'den geçerli olmak üzere üç aylık ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
5.7 MİLYARLIK KAYNAK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ödemelerin 3 ay üst tavandan yapılması için 4.5 milyar liralık ek kaynak sağladıklarını bildirmişti. Bakan Albayrak, dün bir açıklama yaparak üniversite hastanelerindeki çalışanlara da performans ödemesi yapılacağını belirterek, bunun için de 1.2 milyar liralık ilave destek sağlanacağını söyledi.
ÖDEME SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MOTİVASYONUNU ARTIRDI
Sağlık çalışanları alınan
karardan memnun
oldu. Çalışanlar, "Türkiye
için çalışıyoruz" diyor.
Doktor Halit Aslan:
Ekonomik
destek bu sürece pozitif bir
katkı sağlayacak. Özellikle göreve yeni
başlayan sağlık çalışanlarımız için ekstra
bir motivasyon kaynağı olacak. Türkiye'miz
bize güveniyor biz de Türkiye'miz
için çalışıyoruz.
Hemşire Gülçin Öztaş:
Elimizi hiç
gocunmadan taşın altına koyuyoruz. Her
daim milletimizin yanındayız. Ek ödemeler
de bu süreçte bizleri ayrıca motive edecek.
Sağlık Teknisyeni Hamza Atik:
Devletimiz
ve milletimiz bize her türlü desteği
veriyor. Biz de her zaman vatandaşlarımız
için görevimizi yerine getiriyoruz. Burak Erdem ÇELİK
/ANKARA