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2020 kabul edildi! Torba yasada neler var? , , kısa çalışma ödeneğini kapsıyor mu?

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler alınmaya devam ederken 2020 TBMM’de kabul edilmiş oldu. Böylelikle adli süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu. Öte yandan, en son 2017 yılında düzenlenen yasası esnaflar ve vatandaşlar tarafından tekrardan araştırılan konular arasına girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, şartları kolaylaştırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken bayram ikramiyesi sözünün kanunlaştığını belirterek, emekli ikramiyesinin nisan ayında ödeneceğini duyurdu. Peki neler var? Sicil affı, , kısa çalışma ödeneğini kapsıyor mu?

Giriş Tarihi: 26.3.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:13 ABONE OL
2020 Torba yasa kabul edildi! Torba yasada neler var? Sicil affı, emekli aylığı, kısa çalışma ödeneğini kapsıyor mu?

Ülkemizde görülen koronavirüsü mücadele kapsamında kabul edilen düzenleme TBMM'den geçti. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kabul edilmiş oldu. Ekonomiye dair alınan kararlar doğrultusunda , , merak edilmeye başlandı. Bulunan şartlarda ekonomik şartları zor bir sürece giren esnaf ve vatandaşlar, hükümetten yeni bir sicil affı yasası düzenlemesi bekliyor. Peki neler var? Sicil affı, emekli aylığı, kısa çalışma ödeneğini kapsıyor mu?

TORBA YASA KABUL EDİLDİ! 2020 TORBA YASA NELER VAR? SİCİL AFFI, EMEKLİ AYLIĞI, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ…

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. 2020 torba yasayla birlikte Sicil affı, emekli aylığı, kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklamalar yapıldı. İşte Sicil affı, emekli aylığı, kısa çalışma ödeneği ve 2020 torba yasaya ilişkin tüm ayrıntılar..

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2020 Torba yasa kabul edildi! Torba yasada neler var? Sicil affı, emekli aylığı, kısa çalışma ödeneğini kapsıyor mu?
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