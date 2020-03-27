Özel bankalar işi yokuşa sürüyor!

Koranavirüsün ekonomiye etkisini hafifletmek için kredi ve kredi kartı borçlarını öteleyeceklerini duyuran bazı bankalar işi yokuşa sürüyor. Elini taşın altına koymakta direnen bazı bankaların tüketici ve şirketlere zorluk çıkardığı belirtiliyor. Özellikle özel bankaların kredi ertelemelerinde temerrüt faizi uyguladığı, yapılandırma talebinde 10'dan fazla belge isteyerek adeta bürokratik bariyer ördükleri, yeniden yapılandırmalarda mevcut kredinin faizinden daha yüksek bir faiz uyguladıkları ortaya çıktı. Bazı özel bankaların kredi standartlarını sıkılaştırdığı, bu nedenle kredi taleplerine olumlu yanıt vermediği öğrenildi. Bazı bankalar 12 ay taksitli bir kredide 3 ay ertelenen taksit kısmını kalan 9 aya yansıtırken, bazı bankalar ise ertelenen 3 aylık kısmı, vade sonuna 3 ay ekleyerek tahsil etme yoluna gitmeye çalışıyor. Pek çok bankanın da 'yazı elimize ulaşmadı' gerekçesiyle erteleme taleplerini geri çevirdiği söyleniyor.Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirimine rağmen, bankaların kredi faizlerinin ortalamasının yükselmesi, destek açıklamalarına karşılık bankaların hem esnafa hem tüketiciye köstek olduğunu gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre ticari kredilerde 21 Şubat'ta yüzde 10.40 olan faiz, 13 Mart'ta 11.25'e, bu hafta ise yüzde 12'nin üstüne çıktı. Tüketici kredilerinin de ortalama faizi aynı dönemde yüzde 13.5'ten 14'e yükseldi. Böylece 50 bin liralık 3 yıl vadeli bir ticari kredide toplam ödeme bin 300 TL artmış oldu.Devlet bankalarının hepsinden üyelerimize 'krediniz ertelenmiştir' diye yazı geldi. Ama özeller yapılan öteleme başvurularını kabul bile etmiyorlar. Üstelik reeskont kredilerinin üç aylık faiz ödemesini bu ay sonunda istediler.Özel bankalar faizi ötelemeye yanaşmıyor. KGF kredileri nasıl ertelenecek belirsizliği var. Perakendenin birçok alanında borçlanmalar çek ve senet ile yapıldığı için bu alanda sicil affı ötesinde bir düzenleme sektörü rahatlatır.Özel bankalar kredi ötelenmesinde istedikleri faiz oranını yüzde 17'ye çıkardı. Özellikle yabancı sermayeli bankalar yüksek faiz alıyor.Özeller kredi ötelenmesinde eski oranları uyguluyor. Faiz düştüğü halde yapılandırmadan öteleme yapmak istiyorlar. Önce yapılandırma sonra öteleme yapmamak için direniyorlar. Öteleme oranı yüzde 15-17 arasında.Ötelemede faiz oranlarında yükseliş var. Şirket öteleme için başvursa da bazı özel bankalar işi yavaşlatıyor. 25.000 liralık bir kredi için birçok belge istiyor.Hangi faizden kredi aldıysanız onun üzerinden tüm kredi yeniden yapılandırılıyor. Birçok kişi geçmişte yüksek fazile kredi aldığı için daha büyük sıkıntı doğuyor. KGF kredilerinde ise üzerine yüzde 1 komisyon koyarak alınan faiz üzerinden yapılanma gerçekleşiyor.Bankalar kredi erteleme yaparken üzerine bir de faiz yükü bindiriyor. '3 ay faiz ödetmedik' diyen bankalar, ekmeğinin, canının derdine düşen vatandaştan faiz alıyor. İçinden geçtiğimiz şu zor günlerde tüm finans kurumlarının bunu talep etmesi meşru değildir.Bankalar, normal zamanda dahi uygulamayacağı erteleme faizleri talep ediyor. Acente ve özellikle büyük tur operatörleri ciddi sıkıntıda. Öteleme ya da erteleme talepleri karşısında normal zamanda dahi istenmeyen faizler talep edilmiş. Madem böyle yapılacaktı genelgeye ne gerek vardı? Ticaret Bakanlığı'na konuyla ilgili bir yazı hazırlıyoruz. Yeni genelge ile sorunun çözümünü talep ediyoruz.Özel bankalar 0.70'ten verdiği krediye erteleme için iki kat faiz oranı istiyor. Hükümet Eximbank kredilerinde 90 gün erteleme ve 1 yıllık vadeyi 2 yıla çıkarma hakkı tanıdı. Bir üyemiz Eximbank limitini gerekçe göstererek özel bankadan teminat mektubunun uzatılması ve 2 yıl vade olarak düzenlenmesini talep etti. Ancak banka bunu kabul etmedi "Bize böyle bir bilgi gelmedi. Yapamayız" şeklinde ayak diretti.