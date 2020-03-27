Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler, ne zaman yapılacak? Bakan Pakdemirli açıkladı...

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine yapılacak olan personel alımı ile ilgili ayrıntılar on binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Bakan Bekir Pakdemirli yaptığı açıklama ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine 2 bin 153 personel alımı gerçekleştirileceğini belirtmişti. Yapılan açıklamaya göre bu alımlar, 1,163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim şeklinde olacak. Durum böyleyken, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine çalışmak isteyen binlerce vatandaş arama motoru üzerinden 'Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuru şartları nelerdir?' aratmasını gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı tarihi ne zaman? İşte detaylar…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam eden temel eğitimlerinde yaptığı konuşma da müjdeli haberleri art arda sıraladı. İşte Pakdemirli'nin o açıklamaları;

Pakdemirli yaptığı açıklamada; "Bakanlığımızla ilgili müjdeyi açıklamak istiyorum, çok uzun zamandır bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında toplam 2 bin 153 personel alımı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Başvuru tarihi en yakın zamanda Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir, hayırlı uğurlu olsun. İhtiyaç oldukça Bakanlığımız kendisine kadrolu eleman alımı konusunda gerekli başvuruları, gerekli kurumlara yapıyor, izinleri alıyor ve devam ediyor.

Özellikle meslek mensuplarımıza tavsiyem, Bakanlığımızda çalışmak ödüldür, müjdedir ama eğer bunun için bugün imkan yoksa Bakanlığımızın kapısında beklemeyelim, çıkalım, dışarıda staj dahi olsa mutlaka çalışalım. Çünkü bizim 21. yüzyılda dışarıda çalışmış, özel sektörü bilen, özel sektör mantığıyla yetişmiş memurlarımıza, Bakanlık çalışanlarımıza ihtiyacımız var. Bunu unutmayalım. Bakanlıkta çalışmak gönlümüze düştüyse çalışalım ama bir yandan da kendimizi geliştirmenin yoluna bakalım."

BAKAN TWİTTER'DAN AÇIKLADI

Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi...



2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapıyoruz. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 27, 2020