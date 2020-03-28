Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren akdi faiz oranında yeni karar alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan kararla birlikte Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü. Vatandaşlar '' Akdi faiz nedir? Akdi faiz nasıl hesaplanır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kredi kartınızın dönem borcunu ödedikten sonra uygulanan bir faiz türüdür. Öte yandan kredi kartı asgari ödeme gecikme faizi ödemeniz gereken asgari tutar ve asgari tutarın üstünde kalan kısma göre ayrı faiz oranlarına göre hesaplanır. Peki Akdi faiz nedir, nasıl hesaplanır? Akdi faiz oranı kaç?

AKDİ FAİZ NEDİR, NASIL HESAPLANIR? AKDİ FAİZ ORANI KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü. Tüm bu gelişmelerin ardından milyonlarca kredi kartı kullanıcısı '' Akdi faiz nedir, nasıl hesaplanır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte akdi faiz hakkında bilinmesi gerekenler…