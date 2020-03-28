Özel okullar servis ve yemek parasını iade edecek

Koronavırüs salgını sonrasında okulların tatil edilmesinin ardından velilerin en çok merak ettiği konu özel okul ücretlerinin iade edilip edilmeyeceği oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hukukçuları konuyla ilgili çalışma yaptı. Özel okulların tatilin bitiminde eğitim-öğretime devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, eğitim- öğretim ücretinin geri iadesinin söz konusu olmayacağı belirtiliyor. Ancak servis ve yemek ücretleriyle mahsuplaşma gündeme gelebilir.SABAH'a açıklama yapan Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, haziran hatta temmuz ayı sonuna kadar yüz yüze eğitimin yapılabileceğini belirterek, "Uzaktan da olsa eğitime devam ediyoruz. Virüs tehlikesi bittikten sonra farklı formüller denenecek. Veliler verdikleri ücretin karşılığını alacağı için ödeme iadesi gerektirecek bir durum da ortaya çıkmayacak" dedi. Özel okullar, alternatifli programlar hazırlıyor. Hem hafta içi hem de hafta sonunu kapsayan eğitimler düşünülüyor. Ya da mevcut programı bozmadan eğitim- öğretim dönemini temmuz sonuna kadar uzatmak seçeneği gündemde. Yemek ve servis ücretlerinde ise okulların kendi formüllerini uygulayacağını belirten Dal, "Okul eğitimi uzatırsa yine servis ve yemek hizmeti vereceği için bu konuda sistem devam edecek. Eğitimi uzatmayan okullarda ise ara verilen süre kadar ücret iadesi yapılabilir" ifadelerini kullandı. Bu konuda ilk adımı Bilfen attı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk, İstanbul'da yemek ve servis ücretlerinin bir kısmının önümüzdeki yıl ücretinden mahsuplaşılacağını bildirdi.TÜKETİCİ Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aziz Koçal ise, eğitim verilememesi durumunda veliye hak talebi doğduğunu, bu konuda bakanlığa da müracaat yaptıklarını söyledi. Koçal, şöyle devam etti: "Eğitim ücretleri 8-10 aylık eğitim için alınıyor. Eğer bu sürenin altında bir hizmet alınırsa velinin aradaki ay kadar ödeme iadesi isteme hakkı doğar" dedi. Avukat Mehmet Aslan ise velilerin hizmet alınmayan süre için yapılan ödemelerin her zaman iadesini talep edebileceğini söyledi. Aslan şöyle konuştu: "Kişiler servis ve yemek için dönemlik olarak anlaşma sağladıysa ve o dönemde yarı hizmet alınacaksa sadece yarı ödeme yapılır, varsa yapılan ödemeler iade alınır. Ancak eğitim belirli süreden sonra devam edecek ve taahhüt edilen sürelerde yemek ve servis hizmeti alınacaksa ödenen bedel iade alınmayacaktır."