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İzin belgesiz şehirler arası taşımacılık yapan şoförüne kesildi

'da izin belgesiz şehirler arası taşımacılık yapan şoförüne kesilirken otobüs 60 gün trafikten men edildi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.3.2020 12:57 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 13:07 ABONE OL
İzin belgesiz şehirler arası taşımacılık yapan otobüs şoförüne ceza kesildi

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart 18.45 sıralarında Altıntepsi Mahallesi'ndeki bir site önünde park halindeki otobüsü kontrol etti.

Otobüsün içerisinde 7 kişi yolcu olarak bulunurken, araç şoförü Mustafa G., Ankara'ya seyahat etmek üzere olduğunu, yolcuların 15 Temmuz Demokrasi Otogarından 400 lira karşılığında bilet aldıklarını ve bu adresten alınacağı yönünde otogardaki bilet ofisinden kendisine bilgi verildiğini anlattı.

Araç şoförü Mustafa G'ye 6 bin 141 lira para cezası kesilirken otobüs 60 gün trafikten men edildi.

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İzin belgesiz şehirler arası taşımacılık yapan otobüs şoförüne ceza kesildi
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