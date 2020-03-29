Mazot ve gübre desteği 2020 ne kadar ödenecek, ne zaman yatacak? 2020 Mazot gübre desteği verilmeyen ve verilen iller

Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında mazot ve gübre desteklemesi 2020 ödemeleri binlerce çiftçi tarafından araştırılıyor. Sertifikalı tohum ve fidan üretim, hastalıktan ari işletme ve küpe uygulaması, deprem zararı ödemeleri (hayvan ve yem yardımı), hububat ve baklagil, dane mısır gibi ödemeler hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, toplamda 1 milyar 987 milyon 581 bin liralık destek ödemelerinin yatırılacağını duyurdu. Buna göre; mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte mazot ve gübre desteği verilen ve verilmeyen iller!

MAZOT VE GÜBRE DESTEK ÖDEMELERİ 2020

Merakla beklenen mazot gübre destekleri ne zaman yatacak sorusu Tarım ve Orman Bakanı tarafından yanıtlandı. Üreticileri yakından ilgilendiren bu durum konusunda araştırmalar hız kazanırken internet üzerinden sorgulamalar sürüyor. Buna göre; mazot gübre desteği ne kadar ve ne zaman ödenecek?

İşte sürece dahil tüm bilgiler!