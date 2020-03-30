Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2020 emekli bayram ikramiyeleri ne kadar?

Emekli ikramiyeleri bu yıl ne zaman ve ne kadar yatacak? Türkiye'de 12 milyonun üzerinde yatacak vatandaş, Ramazan bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırma yapıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve emekli ikramiye tarihlerinin erkene alındığını belirtmişti. Yaşanan bu gelişme ile birlikte 'Emekli ikramiyeler ne zaman ve ne kadar yatacak?' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara sizler için haberimizin içerisinde yer verdik…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Başkan Erdoğan ve Bakan Selçuk'un açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilir, emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini öğrenebilirsiniz…