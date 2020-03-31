Kısa çalışma ödeneği şartları 2020: İŞKUR kısa çalışma ödeneği nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR kısa çalışma ödeneği hesaplama nasıl yapılır? Başvuru süreciyle ilgili yapılan değişikliğin ardından vatandaşlar, "Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir ve nasıl başvuru yapılır?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Covid-19 salgınından maddi açıdan olumsuz etkilenerek iş kaybı yaşayan işletmeler, elektronik ortam üzerinden İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilecek. Kurum tarafından değerlendirmeye alınan talepler arasında başvuru şartlarına uygunluğu tespit edilenlere kısa çalışma ödeneği desteği sağlanacak. İşte 2020 kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika detayları…

2020 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, NASIL ALINIR?

İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yer alan kısa çalışma ödeneği; istihdamın korunması amacıyla yürürlüğe sokulan bir uygulamadır. Zorlayıcı sebepler, bölgesel veya sektörel bir kriz sebebiyle iş yerlerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azalması veya durma noktasına gelmesi halinde, istihdamın korunabilmesi için yapılan bir ödeme olarak tanımlanan kısa çalışma ödeneği kapsamında, çalışılamayan süre boyunca işçilere ödeme yapılacak.

Peki, kısa çalışma ödeneği nasıl hesaplanır? Adım adım gelire göre hesaplama işlemi...