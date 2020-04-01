24 saatte 240 milyon TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek çığ gibi büyüyor. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılan işadamları, "Gün birlik ve dayanışma günüdür" derken, Türkiye'nin bu sıkıntılı süreçten birlikte elele vererek çıkacağını belirtti. İş dünyasıdan sivil toplum kuruluşları ve siyasilere kadar 24 saat içinde kampanyaya toplam 240 milyon TL bağışta bulunuldu.

İş dünyası örgütleri kampanya açıklanır açıklanmaz desteklerini duyurmaya başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, birlik olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, DEİK ailesi olarak kampanyaya 10 milyon TL destek verdiklerini söyledi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, oda olarak 5 milyon TL destekte bulunduklarını bildirdi. Ankara Ticaret Odası (ATO) kampanyaya 2 milyon TL, Ankara Sanayi Odası (ASO) 500 bin TL destek verdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Gün birlik olma ve dayanışma günüdür" dedi. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Milletimizden kazandığımızı milletimize vermek boynumuzun borcudur" dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, üye aidatlarıyla faaliyet gösteren derneğin kasasındaki 1 milyon 300 bin liranın 1 milyonunu bağışlama kararı aldıklarını söyledi. MÜSİAD ve TÜGİAD da üyeleriyle görüşüp, kampanyaya katılacaklarını bildirdi.

Finansal Kurumlar Birliği de kampanyaya 500 bin TL bağışla katıldı.

TMSF'DEN 20 MİLYON TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplam 20 milyon liralık destek sağlayacağını açıkladı. TMSF Başkanı ve kurul üyeleri, bir aylık maaşlarını da kampanyaya bağışlayacak. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "Mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak hepimizin görevi" dedi. Bu rakamın 5 milyon TL'sini, TMSF tarafından yönetilen ve 12 bin 500 çalışanı bulunan Erciyes Anadolu Holding sağlayacak.



ZİRAAT'TEN 62 MİLYON TL

Ziraat Finans Grubu da kampanyaya çalışanları adına katıldı. Bankadan yapılan açıklamada "Ziraat Finans Grubu olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na her bir çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 62 milyon 300 bin TL bağışta bulunuyoruz. Devletimizin ve milletimizin el ele vererek bu zor zamanları en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Ziraat Finans Grubu olarak ülkemiz için daha fazlasını yapabilme amacıyla bugün de çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz" denildi. Vakıf Katılım da kampanyaya 5 milyon Tl bağışta bulundu.

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İŞ DÜNYASI SIRAYA GİRDİ

İş dünyası Milli Dayanışma Kampanyası için adeta sıraya girdi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ile Rixos Otelleri'nin sahibi Fettah Tamince 5'er milyon TL bağışlayacağını açıkladı. Tosyalı, "Kampanyaya sonuna kadar destek olacağız. Kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var gücümüzle çalışacağız. Türkiye'nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam" dedi. Fıratpen'in sahibi Nevzat Demir, 2 milyon TL bağış yaptığını duyurdu. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Tahincioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çoban 1'er milyon TL bağışlayacağını belirtti. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir 7 milyon liralık koli yardım yaptıklarını söyledi. ASKON Başkanı Orhan Aydın ise 1 milyon liralık maske dağıtacaklarrını açıkladı.

Daikin CEO'su Hasan Önder, Kampanyaya destek olmak için 500 bin TL bağışlıyoruz" dedi. Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, kampanyaya 300 bin TL ile destek olduğunu açıkladı. Denizli OSB Başkan Vekili Necip Filiz ise 100 bin lira bağışta bulunduğunu bildirdi. Fiba Grubu Başkanı Murat Özyeğin, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, Eski DEİK Başkanı iş adamı Ömer Cihad Vardan da kampanyaya katıldıklarını açıkladı ancak bağış miktarını belirtmedi.

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TÜRK TELEKOM'DAN 40 MİLYON TL

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, "Türk Telekom olarak her bir çalışanımız adına aylık net asgari ücrete karşılık gelen toplam 40 milyon TL'yi aşkın bağışla kampanyaya katılıyoruz" dedi.



E-TİCARET SİTELERİ DE BAĞIŞ YAPIYOR

Milli Dayanışma Kampanyası e-ticaret sitelerinde de yankı buldu. Trendyol, kampanyaya 1 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı. Sahibinden.com 2 milyon lira, Gittigidiyor ise 1 milyon lira bağış yaptı.



SAVUNMA SANAYİSİNDEN 10 MİLYON TL

Kampanyaya bir destek de savunma sanayisi sektöründen geldi. Sektör kampanyaya 10 milyon lira bağışta bulundu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bunun devamının da geleceğine inanıyorum' dedi.



EPDK ÜYELERİ MAAŞLARINI BAĞIŞLADI

Kampanyaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) üyeleri de maaşlarıyla destek verdi. Başkan Mustafa Yılmaz'ın 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını bağışlayacağı bildirildi. Başkan Yılmaz, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere de çağrıda bulunarak, "Gün dayanışma, gün birlik olma günüdür. Özellikle sektörümüzden de bu konuda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz" dedi. EPDK'nın çağrısının ardından Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nden (TÜREB) açıklama yapıldı. Açıklamada birlik, kampanyaya 50 bin TL'lik destek vereceğini açıkladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) kampanyaya 3 milyon lira bağış yaptığını bildirdi. GAZBİR de 1 milyon lira bağış yaparak kampanyaya destek oldu. PÜİS ise üyelerine 2020 aidatlarını ve bu yılki zekatlarını kampanyaya bağışlamaları çağrısında bulundu.

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